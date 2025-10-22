ニューヨークの連邦裁判所の前で撮影されたバージニア・ジュフリーさんの写真＝２０１９年/Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）性犯罪で起訴され勾留中に自殺した米国の富豪、ジェフリー・エプスタイン元被告の性的人身売買ネットワークの被害者として知られる故バージニア・ジュフリーさんが死後出版の回想録で、「有名な首相」から激しい暴行とレイプを受けたと記していることが分かった。

ジュフリーさんはエプスタイン元被告と周囲について、「彼らと過ごした年月、私は大勢の裕福な権力者のもとへ貸し出された。私は常習的に利用され、屈辱を受けた。時には首を絞められて殴られ、血だらけになることもあった」と記述。「当時は性奴隷として死ぬかもしれないと思っていた」と振り返っている。

回想録「Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ Ｇｉｒｌ」は、ジュフリーさんの自殺から半年となる２１日に出版された。１０代で受けたとされる虐待の凄惨（せいさん）な詳細に加え、自分自身や他の被害者のために正義を求め続けた日々がつづられている。

回想録の米国版で、ジュフリーさんは「法的文書では細心の注意を払って『有名な首相』とだけ表記した人物」によってレイプされたと主張。英国版でも文章はほぼ同じだが、この人物は「元閣僚」と言及されている。記述にずれがある理由は不明だ。

ジュフリーさんはエプスタイン元被告の所有するカリブ海の島に滞在していた際、「ある男のもとへ売られ、この男はそれまでの誰よりも残虐に私をレイプした」と説明。当時の年齢は１８歳だったという。

「彼は私が意識を失うまで何度も首を絞め、命の危険を感じておびえる私の姿を見て楽しんでいた。恐ろしいことに、その首相は私を傷つけるたびに笑い、私がやめてと懇願するとさらに興奮した」

「その後、私は泣きながらエプスタインに、あの男のもとへ二度と送らないでほしいと頼んだ」「ひざまずいて懇願した。エプスタインはあの男のことを恐れていたのか、それとも借りがあったのかは分からないが、何も約束してくれず、あの政治家の冷酷さについて『そういうこともある』と冷たく言い放った」

回想録の出版は、エプスタイン元被告の交友関係をめぐる英米両国でのスキャンダルをさらに拡大させそうだ。英国ではすでに政治家の辞任を招き、米議会でもここ数カ月、議会を揺るがす問題となっている。回想録の出版をきっかけに、ジュフリーさんから１０代の時に性的暴行を受けたと訴えられた英アンドルー王子にも改めて注目が集まるとみられる。アンドルー王子は疑惑を強く否定している。