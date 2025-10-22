テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、10月21日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。佐久間宣行氏からSNSの使い方について苦言を呈され「恥ずかしい！」と嘆いた。



視聴者から、中根舞美アナのSNSでは番組の宣伝がほとんどなく、大学生が遊びに行った時のようなオシャレ写真ばかり載せているというタレコミが寄せられると、中根アナは「恥ずかしい！」と話し、佐久間宣行氏も「俺も気付いてました。マジで本当に中根のインスタって大学生のインスタなんですよ。本当に番宣しないんですよ、コイツ」と同意する。



中根アナは「やめて！」とうなだれるが、佐久間氏は「仕事に繋がるようなSNSを使うアナウンサーの方が多い気がします。中根はマジで大学でも1年生なのよ」「最初は微笑ましく見てましたよ。私生活のバリエーションが少ない」と苦言を呈する。中根アナは笑いながら「言わないで！おっしゃる通り！」と嘆いた。