この先、数日の周期で秋晴れと雨を交互に繰り返すでしょう。26日(日)は北海道から東海で雨が降りますが、27日(月)からは秋晴れとなりそうです。31日(金)から11月1日(土)にかけて再び雨が降る見込みです。11月3日(月祝)は行楽日和になりそうです。

【23日(木)〜29日(水)】25日(土)〜26日(日)は雨 来週は秋晴れに

23日(木)と24日(金)は高気圧に覆われて、北海道から九州にかけて広い範囲で秋晴れとなるでしょう。最高気温は関東から九州は20℃以上になる所が多く、過ごしやすい陽気になりそうです。福岡は汗ばむくらいになるでしょう。





ただ、秋晴れも長くは続かず、25日(土)は低気圧や前線が日本の東へ進むでしょう。北海道から九州まで、はじめ晴れますが、次第に雲が広がり、雨の降り出す所があるでしょう。26日(日)は北海道から九州にかけての広い範囲で雨が降りそうです。雨や風が強まりそうです。27日(月)は低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、⼤陸からは高気圧が⽇本付近に張り出すでしょう。⻄⾼東低の気圧配置となりそうです。北海道と東北の日本海側や北陸は雨や雪が降りますが、太平洋側は広く晴れるでしょう。29日(水)にかけて過ごしやすい陽気が続く見込みです。沖縄は、前線が停滞するため、24日(金)頃にかけて大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に十分ご注意ください。25日(土)は次第に天気が回復して27日(月)頃まで晴れ間が出る見込みです。

【30日(木)〜11月4日(火)の天気】 雨の降る日が多い

30日(木)は関東に北東よりの湿った空気が流れ込み、雨が降るでしょう。31日(金)は北海道から近畿まで雨が降りそうです。雨や風が強まるでしょう。11月1日(土)も東北、関東、東海で雨が降りますが、晴れ間があるでしょう。近畿から九州、沖縄は晴れる見込みです。



11月2日(日)も北海道から東海まで雨が降りますが、3日(月祝)は東北から九州は晴れて行楽日和になりそうです。4日(火)は晴れる所が多いでしょう。沖縄は31日(金)から11月3日(月祝)にかけて晴れる見込みです。



最高気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。日中は極端な寒さはなさそうです。関東から九州も朝晩は15℃を下回る日が多く、ヒンヤリしますので、お出かけの際の服装にお気をつけください。