タレントの小島瑠璃子（31）が芸能活動再開を発表した。かつてのバラエティー女王は再び芸能界に居場所を見つけることができるのか……。ライターの冨士海ネコ氏は、彼女の「賢さ」を評価しつつ、待ち受ける道は厳しいのではないかと分析する。

＊＊＊

【写真を見る】「金髪似合いすぎ！」 イメチェンした小島瑠璃子

小島瑠璃子さんが芸能活動再開を宣言。ただし肉声で発信した場は、かつて彼女が「無双」と呼ばれるほどの人気を誇ったテレビやラジオといった「オールドメディア」ではなく、YouTubeチャンネルの「ReHacQ」だったというのも彼女らしい。時代の風が吹いている方をそつなく選び、上昇気流に乗っていく立ち回り力は、さすがのこじるりという印象を受けた。

小島瑠璃子

進行役の男性の目をしっかり見て、テンポ良く答える。芸能活動のハイライト、芸能活動を休止して中国留学を決めた理由、スポーツ番組で培った技術が選挙特番に生きたこと……。想定内の質問と言わんばかりに軽やかに表情豊かに話す姿は、2年半のブランクなど感じさせない。

こじるりという人は、常に「見えている」タレントだ。その場にいる相手の空気を読むのが異常にうまい。それはバラエティー番組や選挙特番で「無双」した要因であると同時に「計算高く見える」要素でもある。

今回の対談で全編通して繰り返されたのは「人に恵まれている」「守られている」「幸せ」というポジティブなワードであり、プライベートや自分の本音を語ることよりは周囲への感謝を伝える場として使いたい、という意思を感じさせる。ただ、かといって単なる「礼儀正しいお嬢さん」ではなく、「欲しいものは手に入れてきた」半生というのがこじるりの面白いところでもあり、鼻につくところでもあるのだろう。

ベッキーも陥った「ポジティブ才女」からの転落 人によって態度を変える効率主義のリスク

好感度タレントの筆頭だったこじるりの人気が暗転したのは、コロナ禍での人気漫画家とのデートが報じられたことだった。番組で共演した時にファンだと公言し、当時妻帯者だった漫画家にアピールしたのでは、という略奪愛疑惑は瞬く間に広まった。人気絶頂期に「勝ち組の男」を射止めた構図が、「やっぱり計算してる」と受け取られてしまったのだ。

それほどまでに、彼女の「見えすぎる行動」は人々の臆測を生む。後に漫画家本人が交際は離婚後のことだと改めて否定しているが、離婚のきっかけを作った悪女というイメージは今も消えることがない。破局後に出演した女性同士のトークバラエティーでの、「交際前に体の相性を確かめる」というこじるりの発言も、疑惑を再炎上させてしまった。

男性には「ファンです」とおだてて気を良くさせ、女性にはぶっちゃけトークで共感を得る。「見えすぎる」こじるりだからこその処世術は、その時ばかりはどちらもマイナスに働いてしまったといえる。そして好感度を回復できないまま、突然中国留学を発表したのも、「逃げている」という印象を与えてしまったのではないか。さらにいえば、中国留学からそう月日がたたないうちに、結婚・出産が続いたことも、「タレントとしての軸が定まらずフラフラしている」という批判を招いた。

自分の目の前にいる相手には言葉を尽くすが、姿の見えないファンは置いてけぼり。そんなふうに見えてしまっては、人気商売である芸能人はやっていけない。それもコスパ至上主義の一つといわれても、計算ができて賢いねと褒めることができる人は少ないだろう。

それはベッキーさんの浮き沈みにも重なる。彼女もまた、明るいはつらつキャラでバラエティー番組の回しが非常にうまかった女性だが、一度のスキャンダルで追い込まれた。いつでもポジティブで礼儀正しい才女というイメージで売りながらも、“不倫を認めずうそをつき通す”と楽しげに不倫相手に送ったLINEの文面が報じられた時、彼女の「賢さ」は「小賢しさ」へと変化したのだ。テレビ画面の中でどんなに誠実な言葉を重ねても、実際の行動が伴っていなければかえってイメージは悪くなる。それは立ち回りのうまい「才女」キャラほど顕著なのである。

シングルマザー群雄割拠の芸能界でこじるりの立つ場所とは？

だからこそこじるりは、かつてのような「才女」ポジションに戻るのは難しいだろう。何をやっても「計算」「野心」とみられてしまい、過度なポジティブ売りも「無理している」と敬遠されてしまう。上へ上へと昇り続けてきた分、今は「どこに根を張るか」が問われているのだ。

そもそも芸能界はいま、剛腕のシングルマザーだらけである。こじるりも個人事務所を立ち上げたばかりだが、「美女ママ実業家枠」ではMEGUMIさんの活躍が目覚ましく、バラエティー界を席巻している。他には紗栄子さんやpecoさんはファッションリーダーとしても人気があり、女優では長谷川京子さんに吉瀬美智子さん、そして広末涼子さんもいる。これだけ個性的な面々の中、こじるりならではのポジショニングというのはなかなか難しいと言わざるを得ない。かといって計算高さを「あざとさ」に転化し、恋愛トーク一本でバズるには、インフルエンサーたちのあけすけさにはかなわない。森香澄さんら独身女性たちのフィールドに殴り込みをかけるとしても、シングルマザーという属性は足かせになるだろう。

テレビ業界では、20代で「旬」を逃せば次のチャンスはない。そんな空気の中で走り続け、宣言通りに仕事も結婚も出産もかなえてきたこじるりのバイタリティーはすごい。タレントよりもむしろ政治家向きだと思うのは私だけだろうか。

かつては「出しゃばり」と言われたその前のめりさが、社会のために動く「推進力」に変わる日が来るかもしれない。芸能界に戻るのか、政界に進むのか、それとも企業の顔として再起するのか。いずれにせよ、たたかれようが笑われようが、彼女はまたカメラの前でほほ笑むだろう。

こじるり無双、再び。次はテレビの中か、それとも選挙ポスターの中だろうか。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部