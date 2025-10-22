¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¶âµÞÍî¼õ¤±¶â¹Û³ô¤ËÇä¤ê¡¡ÊÆÃæÂÐÎ©·üÇ°¤â¡¡¥È¥é¥ó¥×¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤«¤â¤È¶¼¤¹
Åìµþ»þ´Ö11:03¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25826.05¡Ê-201.50¡¡-0.77%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3898.54¡Ê-17.79¡¡-0.45%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27579.46¡Ê-172.95¡¡-0.62%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3827.02¡Ê+3.18¡¡+0.08%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 9018.10¡Ê-76.61¡¡-0.84%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡£¶â²Á³Ê¤ÎµÞÍî¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤â¤ä¤ä·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NY¶â¤Ï¤¤Î¤¦µÞÍî¤·12Ç¯¤Ö¤êÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÊÆÃæ¶¨µÄ¿ÊÅ¸¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´À°Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï11·î1Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï155%¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤«¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ò¶¼¤·¤¿¡£¹â´ØÀÇ¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»ØÅ¦¡£
¹ë½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶â¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥ô¥©¥ë¥È¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡¢¥é¥á¥ê¥¦¥¹Ž¥¥ê¥½ー¥·¥º¡¢Bellevue Gold Ltd¡¢¥ì¥¸¥¹Ž¥¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¥«¥×¥ê¥³ー¥ó¡¦¥á¥¿¥ë¥º¤¬10%Ä¶µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ç¤â»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¤äÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¤Ê¤É¶â¹Û³ô¤¬ÂçÉý²¼Íî¡¢Êõ¾þÉÊÀ½ÈÎÂç¼ê¤Î¼þÂçÊ¡¼îÊõ½¸ÃÄ¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤»Ô¾ì¤Ç¤â¶â¹Û¤òÃæ¿´¤ËÁÇºà´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢°åÎÅÉÊ´ØÏ¢¤ÏÂ³¿¡£Ãæ¹ñ¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¥·ー¥º¥ó¤¬º£Ç¯¤ÏÁá¤¯ÅþÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Î®¹Ô³ô¤âºòÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
