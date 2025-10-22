ピノなどのアイスクリームから様々なヨーグルト製品をはじめ、一般消費者になじみ深い“ロングセラー商品”を抱える森永乳業。大阪・関西万博に出展したことも話題になったが、次なる戦略について社長に直撃すると、意外な海外戦略の内幕が明るみになった。

※本稿は「週刊新潮」2025年10月23日号【経済アナリスト森永康平のビジネスリーダーにドロップキック！】の対談記事を再編集したものです。

「社名よりもブランド名が先行しがちな会社で、皆様の商品イメージが『森永乳業』となかなか結び付かないところがあります。実際はロングセラーが多いんですよ」

そう話すのは、森永乳業の大貫陽一社長。リプトンやマウントレーニアなどの飲料のほか、ピノやPARM（パルム）などのアイスクリーム、アロエヨーグルトやパルテノなどのヨーグルト商品が広く知られているが、その製造元までがすぐに頭に浮かぶだろうか。

次なる「意外な海外戦略」とは

そんな同社には今、新たな“追い風”が吹いている。

「昨今は『腸活ブーム』の波が訪れています。当社は長年ビフィズス菌の研究に注力しているので、その効果がまた注目されるようになってきたのはありがたいです」

一般消費者になじみ深いビヒダスなどのヨーグルト、あるいは機能性表示食品も含め、様々なビフィズス菌関連商品を販売している。こうした認知を広めるべく出展したのが、大阪・関西万博だ。

「想像以上の盛況ぶりで、皆さんの『腸』への関心が高まっているのだなと感じました」

と手ごたえを語る大貫社長。実はもともとは関西の支店の若手社員から上がってきた提案で、社長に対する直談判が実ったものだという。

「どちらかというとおとなしいタイプの社員が多い会社なのですが、これは珍しいことだなと思い、『よし、やろう』と決断しました。実際に出展が決まったら、プレゼンした社員は泣いて喜んでいたと聞きました。良い意味で新しい風が社内に吹いた感じがして、嬉しかったですよ」

そんな万博も惜しまれながら閉幕。次なる戦略を大貫社長に問うと、

「海外の売上比率が、当社はまだ12％と小さいんです。2028年度までの中期経営計画で、海外売上比率15％以上という目標を掲げているところです。今の国内の食品メーカーは、海外比率と利益率が相関関係にあることが多いですから、ここは当社の課題ですね。現在はベトナムなどの東南アジアやパキスタン、ドイツなどの拠点を中心に、取り組みを強化しているところです」

たとえば同社の看板商品・ピノについては、人気の高いアジア圏などへの輸出も増やしている。一方、海外攻勢をかけるにあたっては、ビフィズス菌などの菌体と、育児用のミルクをより重要な成長領域と位置付けているという。

「たとえば東南アジアの場合、味の好みがけっこう違ってきたりもしますから、アイスやヨーグルトなどをそのまま持ち込んで売れるかというと、また話が変わってくるところがあります」

特に育児用のミルクは、出生率が下がっている国内よりも海外で成長を見出すのは理に適っているといえようか。その半面、

「それが実は国内も、共働き世帯の増加によって、使用率や使用量は増加しているんです。男性の育児参加が浸透してきた影響ですね。加えて、当社の粉ミルクはシニアの方々にも人気ですよ。必要な栄養が効率良く摂れるので、“大人のための粉ミルク”として『ミルク生活』という商品も販売しています」

一概に「少子化」＝「子ども向け商品は売れない」という話ではないようだ。

