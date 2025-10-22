À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬»³·Á¸©Æâ¤Ë½é¿Ê½Ð¡¡ÍèÇ¯½©¤Ë»³·Á»Ô¤ÎÂ¢²¦²¹Àô¤Ç³«¶È¤Ø¡¡¡Ö¸æ³ø¡×¥â¥Áー¥Õ¤Î360ÅÙ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥é¥¹¤Ê¤ÉÀßÃÖÍ½Äê
Á´¹ñ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬»³·Á»Ô¤ÎÂ¢²¦²¹Àô¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò22Æü¡¢Àµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©Æâ¤Ë¤Ï½é¿Ê½Ð¤Ç¡¢³«¶È¤ÏÍèÇ¯½©¤´¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Ï22Æü¸áÁ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢»³·Á»Ô¤ÎÂ¢²¦²¹Àô¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö³¦ Â¢²¦¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¦¡×¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë23»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³«¶È¤¹¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¢²¦²¹Àô³¹¤Ç2023Ç¯5·î¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖZAO¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¶¡×À×ÃÏ¤Ç¡¢¤³¤È¤·4·î¤«¤é¿·»ÜÀß¤Î·úÀß¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³«¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Ï¸©Æâ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£