野呂佳代、“ママ友たち”との3ショットに反響「綺麗」「かっこいい」「オーラがすんごい！笑」 ドラマ『フェイクマミー』で橋本マナミ＆中田クルミと共演
俳優の野呂佳代が20日、出演中のTBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。“ママ友”役で共演中の橋本マナミ、中田クルミとのオフショットが公開された。
【写真】「オーラがすんごい！笑」“ボスママ”演じる野呂佳代＆橋本マナミ＆中田クルミのオフ3ショット
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられ、話が展開していく――
野呂、橋本、中田は、いろはが通う小学校の保護者組織「柳和会」のメンバー役で、会長の九条玲香を野呂、書記の園田美羽を橋本、会計の白河詩織を中田がそれぞれ演じている。
投稿では「学園内の最強ボスママ登場 黒のスーツがとってもお似合いです」と紹介し、3ショットをアップ。作中ではそろって少々“クセ強”な役を演じている3人だが、写真ではにこやかな笑みを浮かべている。
コメント欄には「綺麗」「かっこいい」「オーラがすんごい！笑」「お3人の圧が素晴らしかったです」「野呂さんボス感良く似合うと思います」「橋本さんと中田さんもお綺麗です」「お三人の登場でますます面白くなる予感」など、ドラマファンを中心に反響が寄せられている。
