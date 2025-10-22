有村架純の姉・有村藍里、生まれつき少し内斜視 寄り目？治さないの？の声に「治療の予定はありません」
俳優・有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里（35）が21日、自身のXを更新。生まれつき内斜視があることを打ち明けた。
【写真】顔が全然違う！10キロ減量 内斜視を告白した有村藍里の近影ショット
自撮りショットなどを連日投稿しているが、Xでは「生まれつき少し内斜視があります。「寄り目？」「治さないの？」とコメントいただくこともあります。今は生活に支障がないため治療の予定はありません」ときっぱり。
続けて「自分のチャームポイントとして受け入れています。見た目も体の特徴も人それぞれ。何気ない言葉で誰かを傷つけないようにお互い優しくありたいです」と伝えた。
【写真】顔が全然違う！10キロ減量 内斜視を告白した有村藍里の近影ショット
自撮りショットなどを連日投稿しているが、Xでは「生まれつき少し内斜視があります。「寄り目？」「治さないの？」とコメントいただくこともあります。今は生活に支障がないため治療の予定はありません」ときっぱり。
続けて「自分のチャームポイントとして受け入れています。見た目も体の特徴も人それぞれ。何気ない言葉で誰かを傷つけないようにお互い優しくありたいです」と伝えた。