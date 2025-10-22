「普段、作ってるってわかりました？」DAIGO、娘のお弁当作りで鍛えた技をドヤ顔アピール！
10月17日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが5歳の娘のお弁当作りで上達した、ある料理の技を披露した。©ABCテレビ
今週は「出張！DAIGOも台所in秋の京都」と題し、京都府城陽市にあるアウトドアレジャー施設「ロゴスランド」からお届けしている「DAIGOも台所」。最終日となるこの日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが教える、屋外クッキングにもオススメの「ホットサンド」を調理した。
作るのは、市販のミートボールなどを使った“おかず系”と、デザートにもなる“スイーツ系”2種の合計3種。チョコレートとバナナを挟んだ「チョコバナナサンド」は、DAIGOも娘のためのサンドイッチとしてよく作っているそう。バナナをカットする手つきも慣れたものだ。
【動画】園内の超ロング滑り台を“うぃっしゅ！”ポーズを決めながら滑り降りてくるハイテンションDAIGOは必見！©ABCテレビ
しかし、いつも作るのは「焼かない」バージョンで、ホットサンドは初めてだとか。ホットサンドメーカーに食パンがジャストサイズで入ることに「おぉ、ちょうど！」といたく感動したり、こんがりとついた焼き色に「オッケーー！」と興奮したりと、大騒ぎしているいうちにおいしそうな3つのホットサンドが焼き上がった。
あとは半分に切って盛り付けるだけ。そこで、焼きたてをカットしていくDAIGOだが、パンを上からしっかりと押さえ、包丁を小刻みに動かすやり方は、まるでサンドイッチの切り方のお手本のようにお見事だ。©ABCテレビ
最近は、娘に持たせるお弁当作りをがんばっているDAIGO。サンドイッチもすっかりお手のもののようで、その腕前を「もしかして、普段サンドイッチ作ってる人の切り方だなってわかりました？」とわざわざアピールせずにはいられないDAIGOに、ゆりさんも大笑いだった。
（※レシピ）
ホットサンド3種
＜材料（2人分）＞
食パン（8枚切り） 6枚
サラダ油 適量
バター 適量
【☆ミートボールチーズサンド】
ミートボール（レトルト） 1袋（120g）
マヨネーズ 適量
ピザ用チーズ 適量
【☆チョコバナナサンド】
バナナ 1本
板チョコ 25g
【☆あんこクリームチーズナッツ】
つぶあん 80g
クリームチーズ 60g
くるみ 15g
＜作り方＞
（1）ミートボールは袋に入れたまま手でもんで軽くつぶす。
（2）バナナは斜めに6mm幅くらいに切る。
（3）＜ミートボールチーズサンドを作る＞ホットサンドメーカーにサラダ油を薄く塗り、食パン1枚をおいてマヨネーズを塗り、（1）を広げてのせ、ピザ用チーズ、もう1枚のパンをのせてはさむ。
（4）＜チョコバナナサンドを作る＞ホットサンドメーカーにサラダ油を薄く塗り、食パン1枚をおいてバナナとチョコを割ってのせ、もう1枚のパンをのせてはさむ。
（5）＜あんこクリームチーズナッツを作る＞ホットサンドメーカーにバターを薄く塗り、食パン1枚をおいてつぶあんを広げ、くるみとクリームチーズを散らし、もう1枚のパンをのせてはさむ。
（6）ホットサンドメーカーを直火にかけて弱めの中火で2分ほど焼き、こんがりしたら裏返して2分ほど焼く。
（7）（3）、（4）、（5）を取り出し、切って器に盛る。
【TVer】レシピ動画はこちら
なお、「ホットサンド3種」の調理の様子は、10月17日に料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。