10月17日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが5歳の娘のお弁当作りで上達した、ある料理の技を披露した。

©ABCテレビ

今週は「出張！DAIGOも台所in秋の京都」と題し、京都府城陽市にあるアウトドアレジャー施設「ロゴスランド」からお届けしている「DAIGOも台所」。最終日となるこの日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが教える、屋外クッキングにもオススメの「ホットサンド」を調理した。

©ABCテレビ

作るのは、市販のミートボールなどを使った“おかず系”と、デザートにもなる“スイーツ系”2種の合計3種。チョコレートとバナナを挟んだ「チョコバナナサンド」は、DAIGOも娘のためのサンドイッチとしてよく作っているそう。バナナをカットする手つきも慣れたものだ。

【動画】園内の超ロング滑り台を“うぃっしゅ！”ポーズを決めながら滑り降りてくるハイテンションDAIGOは必見！

©ABCテレビ

しかし、いつも作るのは「焼かない」バージョンで、ホットサンドは初めてだとか。ホットサンドメーカーに食パンがジャストサイズで入ることに「おぉ、ちょうど！」といたく感動したり、こんがりとついた焼き色に「オッケーー！」と興奮したりと、大騒ぎしているいうちにおいしそうな3つのホットサンドが焼き上がった。

あとは半分に切って盛り付けるだけ。そこで、焼きたてをカットしていくDAIGOだが、パンを上からしっかりと押さえ、包丁を小刻みに動かすやり方は、まるでサンドイッチの切り方のお手本のようにお見事だ。

©ABCテレビ

最近は、娘に持たせるお弁当作りをがんばっているDAIGO。サンドイッチもすっかりお手のもののようで、その腕前を「もしかして、普段サンドイッチ作ってる人の切り方だなってわかりました？」とわざわざアピールせずにはいられないDAIGOに、ゆりさんも大笑いだった。

（※レシピ）

ホットサンド3種

＜材料（2人分）＞

食パン（8枚切り） 6枚

サラダ油 適量

バター 適量

【☆ミートボールチーズサンド】

ミートボール（レトルト） 1袋（120g）

マヨネーズ 適量

ピザ用チーズ 適量

【☆チョコバナナサンド】

バナナ 1本

板チョコ 25g

【☆あんこクリームチーズナッツ】

つぶあん 80g

クリームチーズ 60g

くるみ 15g

＜作り方＞

（1）ミートボールは袋に入れたまま手でもんで軽くつぶす。

（2）バナナは斜めに6mm幅くらいに切る。

（3）＜ミートボールチーズサンドを作る＞ホットサンドメーカーにサラダ油を薄く塗り、食パン1枚をおいてマヨネーズを塗り、（1）を広げてのせ、ピザ用チーズ、もう1枚のパンをのせてはさむ。

（4）＜チョコバナナサンドを作る＞ホットサンドメーカーにサラダ油を薄く塗り、食パン1枚をおいてバナナとチョコを割ってのせ、もう1枚のパンをのせてはさむ。

（5）＜あんこクリームチーズナッツを作る＞ホットサンドメーカーにバターを薄く塗り、食パン1枚をおいてつぶあんを広げ、くるみとクリームチーズを散らし、もう1枚のパンをのせてはさむ。

（6）ホットサンドメーカーを直火にかけて弱めの中火で2分ほど焼き、こんがりしたら裏返して2分ほど焼く。

（7）（3）、（4）、（5）を取り出し、切って器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ホットサンド3種」の調理の様子は、10月17日に料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。