県内は22日も各地でクマが市街地に出没しています。



横手市では寺の敷地に3頭のクマが一時居座り、近くの小学校では臨時休校の措置がとられました。



警察と横手市によりますと、21日午後6時ごろ、横手市本町にある寺の敷地に3頭のクマがいるのを通りかかったり人が見つけ、警察に通報しました。



親グマと2頭の子グマとみられています。



進藤拓実記者

「けさ方、寺の敷地内でなにかを食べているクマ3頭が目撃されました。そのうち1頭は河川敷におりて今もやぶの中にいるということです。」





現場は横手川にかかる蛇の崎橋の近くで、横手市役所からは北に600メートル足らずの市街地です。クマの出没を受け、近くにある横手南小学校は22日、臨時休校の措置をとっています。このほか、仙北市角館町の市街地にもクマが出没していて警察が警戒にあたっています。20日、男性4人が襲われ、けがをした湯沢市の中心部では、民家に侵入したクマが丸2日以上経った今もとどまり続けています。市の教育委員会は、現場周辺が学区の4つの小中学校に対し、休み時間の外遊びや屋外での部活動を自粛するよう呼びかけています。