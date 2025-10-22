¡È¼ç¿Í¸ø¡ÉÂçÀôÍÎVS¥¹¥Þ¥Û¡ªÃÏÌ£¤ÊÊ³Æ®¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ë¡Ö½¼ÅÅ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤í¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ã¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ä
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸ÂÀ¤¬¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÊ¸ÂÀ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬ÃÏÆ»¤ÊÊ³Æ®¤ò¸«¤»¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤¯¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¬¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¡¹Ä©Àï¡ª
¢¡À¤³¦¤òµß¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÄÃÏÌ£¤Ê¥â¥Î¤Ð¤«¤ê!?
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤¬¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÇÆæ¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤ÀÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¤«¤é¹ç³Ê¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¸ÂÀ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È²ñ¼Ò¤«¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö³°½Ð¤¹¤ëÎëÌÚÂöËá¤ËÌë¤Þ¤Ç»±¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡×¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Ëþ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Î»þ¹ï¤ò5Ê¬Áá¤á¤ë¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊ¸ÂÀ¤¬Î§µ·¤Ë¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö3ÈÖ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹â¶¶·òºî¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤ò14»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¯¡£
Ê¸ÂÀ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹â¶¶¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¹â¶¶¤¬Ê¢ÄË¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡£Ê¸ÂÀ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¹â¶¶¤ÎÀÊ¤Ë°Ü¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢14»þ¤Þ¤Ç»Ä¤ê18Ê¬¤Î¤Ê¤«½¼ÅÅ¤Ï¤Þ¤À48¡ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢Wi-Fi¤äBluetooth¤Ê¤É¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¥ª¥ó¤Ë¤·¡¢²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä²»ÎÌ¤âMAX¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¤¦¤¨¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥é¥¤¥È¤âÅÀÅô¡ª
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¡¢¥²¡¼¥à¡×¤ÈÅÅÃÓ¾ÃÈñ¤Î·ã¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò³«¤³¤¦¤È¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ä¤Ê¤¬¤é¤â¥²¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤½¤³¤«¤é¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤±¤¤¤±¤¤¤±¤¤¤±¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë²èÌÌ¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¶¶¤¬À£Á°¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡Ä¡£
ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÊ¸ÂÀ¤¬É¬»à¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈÀï¤¤¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡É»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤»¤»¤³¤Þ¤·¤¯ÃÏÌ£¤¹¤®¤ÆÇú¾ÐÉ¬»à¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¼Â¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Î¢¤Ç³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£