東急カードが、東急線キャラクター「のるるん」とコラボレーションした新しいクレジットカード「のるるん×TOKYU CARD」の新規入会キャンペーンを開始しました。このカードは35歳以下、限定10,000枚のみ発行される特別なデザインで、2025年10月10日(金)〜2026年1月31日(土)の期間限定で申し込みを受け付けます。なんと5年間も年会費が無料になるほか、東急線の乗車で13%という高いポイント還元率を誇ります。さらに新規入会で最大6,500ポイントがもらえるなど、東急線利用者には見逃せない特典が満載です。

財布のスタメン確定！可愛すぎる「のるるん」がカードフェイスに

東急電鉄のキャラクターとして人気の「のるるん」が、ついにクレジットカードになりました。グレーの券面に大きくデザインされた「のるるん」はインパクト抜群で、会計のたびに癒やされること間違いなし。

しかし、この愛らしいカードを手に入れられるのは、35歳以下の利用者のみ、さらに限定10,000枚という狭き門です。申し込みはWeb限定となっており、まさに早い者勝ちのプレミアムな一枚と言えるでしょう。

ポイント還元率13％は事件だ！乗るだけでザクザク貯まる錬金術

このカードの最大の特徴は、その驚異的なポイント還元率です。事前に「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に登録しておけば、定期券利用を除く東急線の乗車で、なんと13%ものTOKYU POINTが貯まります。通勤や通学、お出かけで日常的に東急線を利用する人にとっては、乗るたびにポイントが面白いように貯まっていく、まさに「ポイント錬金術」のようなカードです。

東急線で利用ポイント還元

入会特典が太っ腹すぎ！最大6,500ポイントでスタートダッシュを決めろ

キャンペーン期間中の新規入会者には、大盤振る舞いな特典が用意されています。まず、カードに入会するだけでもれなく1,000ポイントがプレゼントされます。さらに、東急線のPASMO定期券購入やPASMOオートチャージサービスを利用することで、最大5,500ポイントが追加で付与され、合計で最大6,500ポイントを獲得するチャンスがあります。

日常のすべてがポイント製造機に！買い物もシェアサービスもお得

ポイントが貯まるのは電車だけではありません。東急ストアやプレッセでは、税抜200円につき3ポイントが貯まり、毎月1日・25日はポイントが5倍になる大盤振る舞いです。

また、駅で使えるモバイルバッテリー「ChargeSPOT」や傘のシェアリングサービス「アイカサ」などの利用でも、プラス10%のポイントが貯まります。オンラインショッピングでは「TOKYU POINTモール」を経由するだけでポイントが2倍になるなど、生活のあらゆる場面でポイントを量産できます。

東急新横浜開業時イベントでの「のるるん」 (鉄道チャンネル撮影）

「のるるん×TOKYU CARD」新規入会キャンペーン概要

このキャンペーンは、35歳以下の方を対象とした「のるるん×TOKYU CARD」の新規発行に関するものです。キャンペーン期間は2025年10月10日〜2026年1月31日まで。発行枚数は10,000枚限定で、なくなり次第終了です。

このカードは5年間年会費が無料で利用できますが、5年の有効期限が到来した後は、通常デザインの「TOKYU CARD ClubQ JMB」に切り替わり、所定の年会費（税込1,100円）が発生します。申し込みはWeb限定で、入会には所定の審査が必要です。

35歳以下の東急線利用者にとって、これ以上ないほど魅力的なクレジットカードが登場しました。限定10,000枚という希少性もさることながら、5年間の年会費無料と乗車ポイント13%という高い還元率は見逃せません。申し込みが殺到することも予想されるため、気になった方は早めに公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

