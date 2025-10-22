ウチヤマＨＤが３日続伸、子会社さわやか倶楽部が福岡市の「ＤＸ普及促進事業」を受託◇ ウチヤマＨＤが３日続伸、子会社さわやか倶楽部が福岡市の「ＤＸ普及促進事業」を受託◇

ウチヤマホールディングス<6059.T>が３日続伸している。この日、子会社さわやか倶楽部とフォーバル<8275.T>、オートケア（北九州市若松区）からなるコンソーシアムが、福岡市が公募した「ＤＸ普及促進事業」を受託したと発表しており、好材料視されている。



同事業は、福岡市内の介護事業所が直面する「採用困難」や「人材不足」などの課題に対し、ＤＸとＩＣＴの導入を加速させることで、働きやすい職場環境の構築や介護サービスの質の向上、ＩＣＴ機器導入率の向上、利用者の尊厳を守る質の高いケアの実現などを図るというもの。さわやか倶楽部は、広報・ＳＮＳ運用やサイト構築を通じて情報発信を担当する。



