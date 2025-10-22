2014年にスタートし、ともに10周年を迎えた『アイカツ！』のあかり世代と『プリパラ』。その2作がタッグを組み、“出会いのキセキ”を記念した劇場アニメ『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』が、10月10日に公開された。

参考：『キミプリ』プロデューサーが語る映画化の意義 「ファンありきで“無限の可能性”がある」

アイドル養成学校を舞台に努力と成長を描いた『アイカツ！』と、誰もが理想の姿でアイドルになれる夢の世界を描いた『プリパラ』。異なる魅力を持つ2つのアイドルアニメで主人公を演じた『アイカツ！』大空あかり役・下地紫野と『プリパラ』真中らぁら役・茜屋日海夏に、共演を通じて改めて感じた互いの作品の魅力や、“10年”という時間がファンや自身に与えてきた影響を聞いた。

■“同時代のヒロイン”が語るお互いの素顔ーー今回『アイカツ！』と『プリパラ』がコラボすると聞いたとき、率直にどう感じましたか？

下地紫野（以下、下地）：最初に聞いたときは本当に驚きました。台本をいただくまでは「『アイカツ！ミュージックアワード みんなで賞をもらっちゃいまSHOW！』のようにライブステージを中心にした映画なんだろう」と思っていたんです。でも実際に台本を読んで、さらに映像を確認したら、2作品がしっかりクロスオーバーしていて、一つの物語として成立していた。その完成度に思わず「すごい！」と感じました。

茜屋日海夏（以下、茜屋）：私はもう、念願すぎて……！ 『アイカツ！』の存在はずっと知っていましたし、ここまで長く続いているアイドルアニメって、『プリパラ』と『アイカツ！』くらいだと思うんです。だからこそ、いつか交わる日を心のどこかで期待していました。それがついに10年越しで実現したんだと思うと、本当に胸がいっぱいになりました。

ーー改めて、お互いの印象についてはいかがでしょうか？

下地：……ギャル（笑）。サッパリしていて裏表のない性格が、本当に素敵だなと思っています。同世代で、しかも同じ時期にアイドル作品の主人公を演じていたんだなと考えると不思議な縁を感じますし、どの場面を切り取ってもフラットに自然体でいる印象です。

茜屋：嬉しいです（笑）。私は逆に、紫野ちゃんは本当にしっかりしているほうだなって。私はどちらかというとその日暮らしというか、気ままに過ごしてしまうタイプなのですが、取材や番組収録で一緒になると、どんなことを言っても必ずフォローしてくれる安心感があるんです。同年代なのにここまで頼りがいがあるのは本当に尊敬しますし、「私ももっとしっかりしなきゃ！」と刺激をもらっています。

ーー『アイカツ！』はスポ根的なサクセスストーリー、『プリパラ』は誰もがアイドルになれる夢あふれる世界観が特徴ですが、それぞれの良さをどう思いますか？

下地：『アイカツ！』の魅力は、スポ根的な要素があって、リアルなアイドルの成長をきちんと描いているところだと思います。

茜屋：私もどちらかといえばスポ根タイプなので、『アイカツ！』のストーリー性にはすごく共感できました。

下地：たとえば、初代主人公の星宮いちごちゃんは天性のカリスマ性を持っていましたが、あかりは泥臭く努力するタイプです。いちごちゃんが審査員をしていたスカウトキャラバンで偶然見いだされてスターライト学園に入りますが、入学がゴールじゃない。むしろ「そこからどう自分のアイドル性を見つけていくか」が物語の核になっているんです。ブートキャンプや夏休み返上の補習でスペシャルアピールを磨いたり……。合格してもすぐにトップアイドルになれるわけではない、そのリアルさが『アイカツ！』ならではの面白さだと思います。

茜屋：確かに。そういう努力や過程を描くからこそ共感できる部分が多いですよね。その一方で『プリパラ』は、チケットさえ届けば誰でもプリパラに行って理想の姿に変身できて、ステージに立てる。らぁらのように最初は自信がなくても、「好きという気持ちさえあればアイドルになれる！」っていうメッセージを届けられるのが魅力だと思います。ギャグもシリアスもバランスよくあって、子どもから大人まで気軽に楽しめる作品だと思っています。

■交わることで見えた、『アイカツ！』と『プリパラ』の個性ーー相手作品のキャラクターと交流することで、自分の作品ならではの発見はありましたか？

下地：改めて思ったのは、『アイカツ！』は語尾のバリエーションが意外と少ないということ（笑）。たとえば、（新条）ひなきちゃんの「おつか～！」とか「～だぜ！」みたいな。

茜屋：確かに！ あと、『アイカツ！』のキャラクターには他のアイドルへの敬意と懐の広さを感じました。『アイカツ！』は、寮で一緒に過ごしているから、先生も含めて学園全体に絆があるのかなと。寮生活で朝から夜まで一緒に過ごすって、本当に大変なことじゃないですか。それでいうと『プリパラ』はもっと自由でわがままかもしれません（笑）。

ーー楽曲やステージ演出の部分では？

下地：『アイカツ！』は歌唱担当と声優が分かれているところかな。あかりには、私と歌唱担当のるか（遠藤瑠香）ちゃん、それぞれの気持ちが乗っていて、2人で一つのキャラクターを作り上げています。他のキャラクターもそうですが、二人三脚で作ってきたからこそ、ほかのアイドル作品にはない特別な魅力があると思います。

茜屋：素敵です。『プリパラ』はガヤの自由さが独自の魅力だなと思っています。ライブ前後のお客さんの声もアフレコで録っていて、「らぁらちゃん髪長いよー！」みたいな意味わかんない声も混ざっているんです（笑）。今回も応援上映で声を出す機会があれば、お客さんにガヤを楽しんでほしいです。

下地：聞き耳立てちゃいそう（笑）。お互いのファンが同じ劇場にいるのが面白いですよね。

茜屋：ほんと楽しみ！ もしかしたら、『プリパラ』のファンが『アイカツ！』キャラに声かけしたりするかも（笑）。

下地：それ見てみたい！ 何て声かけるんだろう……「ひなきちゃん髪短いよー！」とか？

茜屋：ありえる（笑）。

■“誰かの心に残っていた”という確かな実感ーー本作では“合同ライブフェス”が大きな見どころになっています。映画館の大スクリーンで観る魅力についてはどう感じましたか？

下地：やっぱり大画面といい音響で観ると、特別感がぐっと増しますよね。映画館ならではのスケール感で、まるで本当にフェスに参加しているような気持ちになれると思うんです。観てくださる方にも、ライブに行ったときのワクワクを感じてもらえたらすごく嬉しいですね。

茜屋：カメラワークも映画館で観ると、まるで自分が客席にいるような臨場感があります。みんなの反応を観るのが私自身も楽しみです。

ーー10年を経て、キャラクターがファンに与えてきた影響をどう捉えていますか？

下地：やっぱり“10年”ってすごい時間だなと思います。当時観てくれていた子たちが今は大人になって、お仕事の現場で再会することもあったりして。10年経って、ようやく「あの頃の作品がこんなふうに誰かの心に残っていたんだ」と実感する瞬間が増えました。スタッフさんから聞いた話ですが、あるファンの方が「同じ世界でずっと一緒に生きている感じがする」と言ってくれたそうなんです。それを聞いたとき、「本当に幸せだな」と思いました。当時は新人でお芝居も拙かったし、ストーリーの深い部分を理解しきれていなかったところもあったと思います。でもそれでも、あのとき受け取ってくれた子たちがいて、今こうして「ずっと一緒に生きてる」と言ってくれる。その言葉こそが答えなんじゃないかと思うと、10年前、諦めずに頑張ってきてよかったなと心から思います。

茜屋：私自身も10年前からアイドルとしての活動も続けてきましたが、当時はまさに“アイドル戦国時代”。AKB48さんをはじめ、いろんなアイドルグループが次々と出てきていた時代でした。そんな時代だったからこそ、『プリパラ』の「誰でもアイドルになれる」というテーマは、すごく斬新で新鮮に感じたんです。実際に今、「『プリパラ』を観てアイドルになりたいと思った」という子たちに出会うことも増えてきました。作品の中で「プリパラは好き？ じゃあ大丈夫」というセリフがありますが、本当に“好き”という気持ちさえあればアイドルになれる時代になったんだなと、この10年を通して感じます。SNSやTikTokなど、自分を輝かせられる場所もたくさん増えましたしね。そういう意味では、『プリパラ』が少しでも夢を与えられたのかなと思うとすごく嬉しいです。子ども向け番組に携わるうえで「夢を追いかけている子どもたちに自信を持たせたい」という気持ちが自分にもあったので、それが少しでも形になったのかなと思っています。（文＝佐藤アーシャマリア）