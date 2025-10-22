◎２２日前場の主要ヘッドライン
・ＩＨＩなど防衛関連株が買われる、高市首相が安保３文書の改定を表明
・稀元素が急反騰しＳ高、レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発
・ソフトバンクＧが一時１０％超の急落、日経平均の下落分の８割占める
・アイスタイルは３日続伸、香港に海外初旗艦店オープンへ
・ＳＰＤＲなど金ＥＴＦが急落、利益確定売りで金価格は過去最大の下落幅に
・トーア紡は６連騰で破竹の上昇トレンド形成中、大阪本拠地の含み資産関連で超低ＰＢＲに着目
・トヨタが急伸し年初来高値更新、決算発表の米ＧＭ大幅高が自動車株の刺激材料に
・アドテスト、東エレクなど売り優勢、円安追い風も米ＴＩの時間外急落が重荷
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・稀元素が急反騰しＳ高、レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発
・ソフトバンクＧが一時１０％超の急落、日経平均の下落分の８割占める
・アイスタイルは３日続伸、香港に海外初旗艦店オープンへ
・ＳＰＤＲなど金ＥＴＦが急落、利益確定売りで金価格は過去最大の下落幅に
・トーア紡は６連騰で破竹の上昇トレンド形成中、大阪本拠地の含み資産関連で超低ＰＢＲに着目
・トヨタが急伸し年初来高値更新、決算発表の米ＧＭ大幅高が自動車株の刺激材料に
・アドテスト、東エレクなど売り優勢、円安追い風も米ＴＩの時間外急落が重荷
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS