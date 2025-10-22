ハーランドが、また決めた!! 12試合連続ゴール達成、今季クラブ&代表で14試合24得点…同僚も「ゴールへの執念を失わない」と賛辞
マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドがまたもやネットを揺らし、12試合連続ゴールを記録した。
21日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第3節でマンチェスター・Cはビジャレアルのホームに乗り込んだ。すると前半17分、右サイドからFWサビーニョ、DFリコ・ルイスとつなぐと、最後はゴール前に走り込んでいたハーランドが右足で押し込み、先制点を記録した。
絶好調のハーランドは、マンチェスター・Cとノルウェー代表で12試合連続ゴールを記録。今季はクラブと代表で14試合出場24得点と驚異的なペースで得点を積み上げている。
アシストしたリコ・ルイスも絶対的ストライカーに賛辞を贈る。『TNTスポーツ』で「彼は素晴らしい。彼と同じチームでプレーすることは、想像以上に大きな助けとなる。彼は本当に努力家でゴールへの執念を決して失わない。それは見ての通りだよ」。
なお、試合は、前半40分にMFベルナルド・シウバの得点でリードを広げたマンチェスター・Cが2-0の完封勝利。2勝1分けとして暫定ながらも順位を5位に上げている。
