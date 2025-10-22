浦和、身長2メートルの18歳オーストラリア出身DFとプロ契約を締結…今季の公式戦は出場できず
浦和レッズは22日、オーストラリア出身の18歳DFルカ・ディドゥリカとプロ契約を締結したと発表した。同日にチームに合流予定だが、Jリーグにおける選手登録ウインドーは終了しているため、2025シーズンの公式戦に出場できないことが併せて発表されている。
クラブを通じ、身長2メートルのルカ・ディドゥリカは「初めてのプロ契約を浦和レッズと結ぶことになり、大きな誇りと喜びを感じています。この伝統あるクラブの一員になれたことを光栄に思い、さらなる成功とタイトル獲得に貢献できるよう全力を尽くします。浦和レッズと強い絆を感じています。Go Urawa Reds!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DFルカ・ディドゥリカ
■生年月日
2007年9月18日
■出身地
オーストラリア
■身長/体重
200cm/84kg
■経歴
ノース・ジーロング・ウォーリアーズFC→メルボルン・ビクトリーFC U-21
