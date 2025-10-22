令和ＡＨ、上期経常は26％増益で着地、今期配当を0.5円増額修正

令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ] が10月22日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比26.4％増の8.2億円に伸び、通期計画の16.2億円に対する進捗率は50.5％に達し、さらに前年同期の44.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の8億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の25.5円→26円(前期は24.5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主還元を重要な経営課題と認識するとともに、為替や関税あるいは景気、不景気などの外部環境の変動にほとんど影響を受けず業績が安定していることを背景として、普通配当について毎期継続して安定的に実施していく方針です。単体配当性向80%を基本として、財政状態等を勘案して、配当性向を毎期１%から10%の範囲で上乗せすることにより、毎期単体配当性向81%から90%とすることを基本方針としております。当期の中間配当につきましては、上記方針のもと、本日公表しました第２四半期の業績も順調に推移していること等を勘案し、前回予想の1 株あたり12 円00 銭から12 円50 銭へ増額することといたしました。それに伴い、年間配当合計は25 円50 銭から26 円00 銭へ増額修正となります。

