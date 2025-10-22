ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、敵地ロジャースセンターで開幕するブルージェイズとのワールドシリーズの先発投手を発表した。

オンライン取材に臨んだ指揮官は、リーグ優勝決定シリーズと変わらず第1戦がブレイク・スネル投手、第2戦が山本由伸投手と明言。第3戦以降は「状況を見てから判断する」と話すに留めたが、タイラー・グラスノー投手と大谷翔平投手を起用する可能性が高そうだ。第1戦のポイントは、ブルージェイズ打線の“最大の強み”を抑え込めるかにかかっている。

■空振りをしないブルージェイズ

今季のワールドシリーズは、24日（同25日）から開幕。第1戦登板予定のスネルは、ロジャースセンターでキャリア通算8試合に先発。3勝3敗、防御率2.63の成績を残している。

主力打者との対戦成績を見ていくと、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手とは9打数2安打3四球（打率.222）と抑え込んでおり、本塁打も浴びていない。リーグ優勝決定シリーズ第7戦で決勝3ランを放ったジョージ・スプリンガー外野手とは、15打数4安打2四球（打率.267）。チーム最多安打のボー・ビシェット内野手は7打数1安打3三振（打率.143）、ドールトン・バーショ外野手は8打数2安打（打率.250）で、上位打線との相性は悪くない。

2023年にはリーグ最多の99四球を与えながら、同2位の年間234奪三振を記録したスネル。今季も四球率10.2％は全体下位18％と振るわないが、リーグ屈指の空振り率と三振割合は健在。対するブルージェイズは、今季のチーム打率.265が30球団トップ。ボールゾーンのコンタクト率63.3％も1位で、ストライクゾーンのコンタクト率84.8％は同2位と「空振りをしない」のが最大の特徴だ。

第1戦は、スネルがブルージェイズ打線から空振りを奪えるかどうか。制球を乱して走者を背負っても、ギアを上げて相手を抑え込む持ち味が出せるかにかかっている。