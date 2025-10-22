22日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比238.50円（-0.48％）安の4万9077.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1322、値下がりは245、変わらずは44と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は260.61円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が157.58円、スクリン <7735>が8.75円、フジクラ <5803>が8.75円、コナミＧ <9766>が7.41円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を16.41円押し上げ。次いでトヨタ <7203>が15.32円、テルモ <4543>が12.66円、イオン <8267>が11.52円、ホンダ <7267>が10.10円と続いた。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、建設、繊維、小売が続いた。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、医薬品が並んだ。



