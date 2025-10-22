ETF売買動向＝22日前引け、上場ＭＳエマ、ｉＳ米２０が新高値 ETF売買動向＝22日前引け、上場ＭＳエマ、ｉＳ米２０が新高値

22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.6％増の2579億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.3％減の1718億円だった。



個別ではｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ インドＮｉｆｔｙ５０ <233A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> など16銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.75％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は10.80％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.35％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.89％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は5.50％安、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は5.27％安と大幅に下落した。



日経平均株価が238円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金986億7500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1115億9300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が212億9600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が123億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が112億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が89億7900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が75億1600万円の売買代金となった。



