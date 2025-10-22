東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＪＤＳＣがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＪＤＳＣがS高

22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数425、値下がり銘柄数123と、値上がりが優勢だった。



個別ではＪＤＳＣ<4418>がストップ高。イシン<143A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイドグループ<3558>、エータイ<369A>、Ｓ＆Ｊ<5599>、エスネットワークス<5867>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>など6銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、イオレ<2334>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は値上がり率上位に買われた。



一方、フェニックスバイオ<6190>が一時ストップ安と急落した。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、リップス<373A>、ビザスク<4490>、ｉｓｐａｃｅ<9348>は年初来安値を更新。イタミアート<168A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、ファンペップ<4881>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

