　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 98675　　 -20.7　　　 41440
２. <1540> 純金信託　　　　 27491　　　21.6　　　 20495
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 21296　　　61.1　　　　6310
４. <1321> 野村日経平均　　 12330　　　15.3　　　 50940
５. <1360> 日経ベア２　　　 11230　　　26.6　　　 154.7
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8979　　 -17.6　　　 49110
７. <2036> 金先物Ｗブル　　　8864　　　64.5　　　155700
８. <1579> 日経ブル２　　　　7516　　 -15.3　　　 445.9
９. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　6146　　 213.6　　　 57370
10. <314A> ｉＳゴールド　　　6029　　　61.4　　　 295.8
11. <1328> 野村金連動　　　　4974　　 143.6　　　 14880
12. <1306> 野村東証指数　　　3699　　　70.2　　　3420.0
13. <1542> 純銀信託　　　　　3604　　　21.7　　　 22610
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　2558　　　34.2　　　　2387
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2301　　　32.7　　　　 254
16. <1330> 上場日経平均　　　2214　　 -43.1　　　 50980
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1597　　　-3.5　　　 657.9
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1579　　 -20.8　　　 63600
19. <1541> 純プラ信託　　　　1505　　　91.7　　　　8020
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　1424　　 -28.6　　　　5105
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1310　　　 4.5　　　2120.0
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1101　　 -44.2　　　 50770
23. <425A> ＧＸ純金　　　　　 958　　　66.6　　　 334.7
24. <1358> 上場日経２倍　　　 924　　 -19.7　　　 78260
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　 917　　　78.4　　　 50990
26. <1398> ＳＭＤリート　　　 843　　　95.6　　　2003.0
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 711　　 -23.1　　　 663.2
28. <1489> 日経高配５０　　　 690　　　48.7　　　　2567
29. <1615> 野村東証銀行　　　 658　　 -10.7　　　 459.8
30. <1476> ｉＳＪリート　　　 616　　 254.0　　　　2033
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 602　　 192.2　　　　1142
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 546　　 187.4　　　 29420
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 516　　 -14.1　　　　2298
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 477　　 238.3　　　 10900
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 458　　 -30.3　　　 38460
36. <200A> 野村日半導　　　　 420　　 -65.1　　　　2159
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 381　　　94.4　　　 336.8
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 356　　　21.1　　　　3014
39. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 350　　 260.8　　　　6757
40. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 346　　　-7.2　　　　4664
41. <1678> 野村インド株　　　 331　　　63.1　　　 355.4
42. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 326　　 134.5　　　 327.6
43. <1655> ｉＳ米国株　　　　 296　　 -14.0　　　 736.8
44. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 288　　 196.9　　　　1836
45. <1571> 日経インバ　　　　 276　　 -48.7　　　　 430
46. <1543> 純パラ信託　　　　 267　　　82.9　　　 62410
47. <382A> ｉＦ米債３有　　　 264　　-100.0　　　　2025
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 246　　 138.8　　　　2457
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 243　　 -22.6　　　　 158
50. <1546> 野村ダウＨ無　　　 231　　 352.9　　　 69210
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース