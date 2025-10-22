ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 98675 -20.7 41440
２. <1540> 純金信託 27491 21.6 20495
３. <1357> 日経Ｄインバ 21296 61.1 6310
４. <1321> 野村日経平均 12330 15.3 50940
５. <1360> 日経ベア２ 11230 26.6 154.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 8979 -17.6 49110
７. <2036> 金先物Ｗブル 8864 64.5 155700
８. <1579> 日経ブル２ 7516 -15.3 445.9
９. <1326> ＳＰＤＲ 6146 213.6 57370
10. <314A> ｉＳゴールド 6029 61.4 295.8
11. <1328> 野村金連動 4974 143.6 14880
12. <1306> 野村東証指数 3699 70.2 3420.0
13. <1542> 純銀信託 3604 21.7 22610
14. <2644> ＧＸ半導日株 2558 34.2 2387
15. <1459> 楽天Ｗベア 2301 32.7 254
16. <1330> 上場日経平均 2214 -43.1 50980
17. <1568> ＴＰＸブル 1597 -3.5 657.9
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1579 -20.8 63600
19. <1541> 純プラ信託 1505 91.7 8020
20. <1329> ｉＳ日経 1424 -28.6 5105
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1310 4.5 2120.0
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1101 -44.2 50770
23. <425A> ＧＸ純金 958 66.6 334.7
24. <1358> 上場日経２倍 924 -19.7 78260
25. <1346> ＭＸ２２５ 917 78.4 50990
26. <1398> ＳＭＤリート 843 95.6 2003.0
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 711 -23.1 663.2
28. <1489> 日経高配５０ 690 48.7 2567
29. <1615> 野村東証銀行 658 -10.7 459.8
30. <1476> ｉＳＪリート 616 254.0 2033
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 602 192.2 1142
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 546 187.4 29420
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 516 -14.1 2298
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 477 238.3 10900
35. <1545> 野村ナスＨ無 458 -30.3 38460
36. <200A> 野村日半導 420 -65.1 2159
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 381 94.4 336.8
38. <2244> ＧＸＵテック 356 21.1 3014
39. <1673> ＷＴ銀 350 260.8 6757
40. <2090> 農中米債７Ｈ 346 -7.2 4664
41. <1678> 野村インド株 331 63.1 355.4
42. <424A> ＧＸ純金Ｈ 326 134.5 327.6
43. <1655> ｉＳ米国株 296 -14.0 736.8
44. <1456> ｉＦ日経ベ 288 196.9 1836
45. <1571> 日経インバ 276 -48.7 430
46. <1543> 純パラ信託 267 82.9 62410
47. <382A> ｉＦ米債３有 264 -100.0 2025
48. <2243> ＧＸ半導体 246 138.8 2457
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 243 -22.6 158
50. <1546> 野村ダウＨ無 231 352.9 69210
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
