2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。両者とも日本代表を率いて2期目。長く率いてきたからこそわかる「日本代表」について語ってくれました。

■変化する選手へのアプローチ

エディー「2015年当時は基本的にアマチュアのチームでした。ラグビーが彼らにとって1日で1番ワクワクする時間で、何かすごいことをやろうと信じさせるのは比較的簡単でした。今は選手と一緒にやる意識が強く、選手の力を最大限に引き出すように変わってきています。さらにこの10年から20年で若い世代がだいぶ変わってきていて、特に今の若い選手は特にSNSでの自分への批判に対して傷つきやすいところがあると思います。だから選手のことを以前よりケアする必要があります。森保さんはこの10年で指導の仕方はどう変わりましたか」

森保「私自身は実は余り変わっているところがないかなとは思っていますが、チームの目標であったり方針であったり、コンセプトを明確にしながら、次のオプションをみんなで共有していくというところは、1期目からやり続けて2期目でより多く共有できるようになったかなと思います」

■変わらない「日本らしさ」

エディー「日本のチームはメンバーが同じ方向を向くと世界のどこよりも高い結束力を発揮すると思います。言葉では説明しきれない特別なスピリットのようなものがあるのです。それが日本のスポーツの素晴らしさです」

森保「おっしゃるとおりだと思います。常にラグビーの場合はスクラムを組んだりとかっていうチームでやっていかなければいけないところもサッカーよりも局面としては多いと思いますので、そこのバランスが少し違うかもしれないですけど、お互いがお互いを尊重しながら一体感を持って戦うというところは選手たちにも伝えています」

エディー「リスペクトは日本社会全体で非常に大切にされている価値観だと思います。それは特に外国人のコーチにとって大切なことです。妻が日本人で自分も半分日本の血を引いていますが、私自身は日本人ではありません。ただ日本の文化や社会への理解はあるつもりです。コーチが選手に敬意を持って接することが本当に重要だと思います。上から目線でコーチが一方的に情報を伝えるだけでは選手は全力を出してくれません。HCとして自分が選手に求める価値観や行動を自ら示し、ファンにもそれを感じてもらうことが大切です」

サッカーは14日、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げました。ラグビーも強豪相手に歴史的初勝利を目指します。試合は25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。