七五三掛龍也、STARTO社の珍しい苗字に関する知識を紹介 「道枝」＆「高地」は全国に10人
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、21日放送された日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「メジャー名字さんvsレア名字さん」パートに登場した。
「七五三掛で多く知られている人は多分僕だけ」という七五三掛。さらに「僕たちの事務所って珍しい苗字が結構多い」そうで、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの珍しい苗字を紹介。
【全身ショット】キュートな笑顔！デニムスタイルで登場した七五三掛龍也
番組の調べでは、なにわ男子の道枝駿佑の「道枝」は全国に10人、SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）の「高地」は10人、Hey! Say! JUMP伊野尾慧の「伊野尾」は20人、八乙女光の「八乙女」は130人。20th Centuryの井ノ原快彦の「井ノ原」は150人（数字はすべて概算）。
司会の明石家さんまも「道枝って10人しかいないの？」と目を丸くし、同じパートに参加した蛍原徹は「道枝とか高地って、もうちょっといてそうだけど少ないな」と驚かせていた。
