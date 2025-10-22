徳永えり、“別人みたい”な近況ショット おでこ全開＆ニット姿で雰囲気がらり
俳優の徳永えり（37）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【写真】“別人みたい”な徳永えり
日本テレビ系10月期土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）に出演中。投稿で「第2話放送の告知をし損ねました」「ハラハラ、そして胸がヒリヒリする感覚…ドラマを観ていると遠い記憶の小さな私がぽつりといて、まるで経験したかのような錯覚に陥る時があります」と紹介し、「引き続き、考察しながら観ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
続けて「写真は友人に撮ってもらった1枚」と写真について触れ、「探せど探せどフォルダに自分の写真がなく…なかなか更新できずすみません」「ただ！今週皆さまにお知らせしたいことが どきどき…またこのお話は改めて 寒くなってきたのでご自愛くださいね」とつづった。
添えられた写真は、おでこ全開で合わせた赤いニットにサングラス姿のカジュアルなコーデ。この投稿に「なんか別人みたい センスいい秋を感じます」「ニット可愛い」など好印象のコメントが寄せられた。
