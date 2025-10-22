ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が２２日、東京都内のヤクルト本社を訪れ、成田裕オーナー（７４）に就任あいさつを行った。終了後には社員約１００人が集結し熱烈な歓迎を受けた。手にした「夢へと続く 池山だ 新たな時代を」とのボードでも熱く激励された。

新指揮官は、社員を前にしたあいさつで「来年は急に強くならないかも分からないですが、将来のある選手、またスワローズにしていくバトンを引き継いだと思っております。本社の皆さんとともに明るいスワローズを目指して、また希望のある、明日を元気にできる監督を目指していきたいと思います」。生え抜きのスーパースーターである“ブンブン丸”ならではの、はつらつとした所信表明だった。

「どうか生活の一つに、『スワローズどうなったかな？』『池山どうなったかな？』という明日にしていきたいと思いますので、皆さんも健康に注意しまして、ヤクルトピーチ味を飲んで元気に過ごしましょう」と声を張り上げ、周囲を沸かせた。

今季、チームは歴史的な低迷にあえぎ、最下位に終わった。３年連続の５位以下となるＢクラスに沈んだ。チーム再建を託された新監督が、まずは明るく元気なチームづくりに着手する。