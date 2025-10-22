生見愛瑠のスタイルに水上恒司「芸能人ってスゴい！」 互いに褒め合う
俳優の水上恒司、生見愛瑠が22日、都内で行われた洋服の青山『スーツスクエア』新商品発表会に参加した。
【全身ショット】さすがのスタイル！水上恒司に絶賛された生見愛瑠
お互いのスーツ姿の印象を語ることに。水上は「皆さんが感じているまんま。すごくキレイに着こなしている。芸能人ってスゴいなと思います」と絶賛し、生見も「こちらのせりふです！」と照れ笑いしていた。一方の生見も「そっくりそのままで。スゴくさわやかで、映画やドラマから出てきたよう。さすがだなと思いました」と伝え、最後は水上の「芸能人ってスゴいですね」の一言で会場は笑いに包まれていた。
2人は新キャラクターを務め、水上と生見が出演するCMが23日から全国で放映される。
