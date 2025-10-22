落語家の林家木久扇さんが10月19日に88歳の誕生日を迎え、息子で同じく落語家の林家木久蔵さんがインスタグラムで祝福の投稿をしました。

【写真を見る】【 林家木久扇 】 88歳の誕生日を息子・木久蔵が祝福「まー、お元気でなりより。何回でもお祝いさせていただきます」





木久蔵さんは、「㊗️88㊗️ 本日19日がお誕生日の木久扇。何回目の誕生会よ〜」とコメント。木久扇さんの誕生日を祝う様子を公開しています。









動画には、木の温かみが感じられる飲食店で誕生日会を楽しむ木久扇さんの姿。木久扇さんが両手を前に上げ、ロウソクを吹き消そうとする様子が映っています。









写真では、木久扇さんと木久蔵さんが並んで笑顔で写っており、テーブルには「Happy 88th Birthday 木久扇」と書かれたデザートプレートが置かれています。









木久蔵さんは「まー、お元気でなりより。何回でもお祝いさせていただきます」と、父親の健康を喜ぶコメントも添えています。



また「Instagramご覧の皆さまに、よろしくお伝えをと木久扇申しております」として、木久扇さんからのメッセージも代わりに伝えています。









この投稿に、「元気!! 元気!!で、おめでたいですねー」「笑点から 居なくなって 寂しくなりましたが こうして お元気な 姿を 息子様の インスタから 拝見できる事は 凄く 嬉しいです」「これからもお元気でいてください」「小さい頃から「いやーんばかぁーん」に笑わせて頂いていた世代です」「いつまでも元気で長生きしてください」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】