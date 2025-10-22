歌手の藤あや子さんが、8月に保護したキジ猫「じゃこ天」と先輩猫たちの触れあい動画を投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」 先輩猫マルの死角パンチに “聞いてないですよ…泣”





フローリングの床の上に置かれた家具の正面に沿って、じゃこ天がゆっくりと手前にやってくるのですが、家具の角を折れた奥に先輩猫のマルが隠れていて、その様子をじゃこ天の後ろから先輩猫のオレオが見つめているという構図。







じゃこ天がもう一歩進んだところで、マルが一瞬のうちに猫パンチをお見舞いします。するとじゃこ天は思わず顔をしかめて身をすくめてしまいます。







そんなじゃこ天をにらみつけて、マルは悠然と視線を上げ「わかったか」というような表情。オレオはそんな様子を「あーあ」とでも言うように見つめています。









藤さんは「死角からパンチ飛んでくるなんて聞いてないですよ……泣」と、じゃこ天の心の声をテキストしていて、フォロワーからは「へっぴり腰な優しい子」「パイセンの教え」「先輩がスンッとするのが最高」「試練」「じゃこ天を応援したくなる」など、猫たちへの共感の声が集まっています。

