アイスクーラーに入ったコカ・コーラ製の飲料/Brandon Bell/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）米飲料大手コカ・コーラがドナルド・トランプ大統領の要求に応じ、高フルクトース・コーンシロップ（異性化糖）の代替としてサトウキビ糖を使った炭酸飲料の販売を米国で開始した。

コカ・コーラはＣＮＮの取材に対し、一部の都市や小売店で同製品の販売を始めていることを確認した。

トランプ大統領は先に、コーラにサトウキビ糖を使うことに同社が「合意した」と発表。これを受けて同社は７月、米国で販売を開始すると発表していた。

同社がメキシコなど米国以外で販売しているコーラの中には既にサトウキビ糖を使っている製品もある。米国でもコーラ以外の複数の製品にサトウキビ糖を使っている。

異性化糖に対しては、ロバート・ケネディ・ジュニア保健福祉長官が強く反対を唱えている。

異性化糖は安価な甘味料としてコカ・コーラが長年にわたって使用してきた。ただし異性化糖であれサトウキビ糖であれ、甘味が強い炭酸飲料は健康に良くないと専門家は以前から指摘している。

コカ・コーラは無糖をうたった炭酸飲料や健康飲料などが好調で、２１日に発表した７〜９月期決算によると、「コカ・コーラ・ゼロシュガー」の販売数量は世界で１４％増加した。