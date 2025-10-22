½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖRain Tree¡×¤Î¶¯¤ß¡¡ÍîÁªÁÈ¤«¤é·ëÀ®¡Ö²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡×¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡££²£¹Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë£³£ò£ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤À¤è¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¸À¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ò¹µ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¶ËÜ¿¿´õ¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´Æ£è½²Ú¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÃçËóÈþ´õ¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡££³¿Í¤Î¸½ºß¤Î¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿·¶Ê¤ò²Î¤¦¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤«
¡¡¶¶ËÜ¡¡Åß¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤é¤·¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï£±£ó£ô¥·¥ó¥°¥ë°ÊÍè¡¢¥á¥¤¥ó¶Ê¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¸µµ¤Í½Êó¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë
¡¡º´Æ£¡¡Á°¸þ¤¤Ë¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë²Î»ì¤Ç¤¹¡£¿§ºÌ¤äÅ·µ¤¤ÎÉ½¸½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÎÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯À¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦¡£ÃçËó¤µ¤ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÃçËó¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤òÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¥á¥¤¥ó³Ú¶Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤äÄ©Àï¤¹¤ë¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Æ£¡ÊÃçËó¡ËÈþ´õ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ò¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃçËó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Äµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡©¡¡ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê£±µé¤Ê¤ÉÈþÍÆ·Ï¤Î»ñ³Ê¤òÂ¿¤¯¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬
¡¡ÃçËó¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤ÎÈþÍÆÃ´Åö¤Ç¤¹¡ª¡¡ÊÙ¶¯¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡½¡½º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¶¶ËÜ¡¡è½²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¥ì¥¤¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤â¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¶¯¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤
¡¡ÃçËó¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍîÁª¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤ä²ù¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢å«¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Èþ½÷¤¾¤í¤¤¤ÈÉ¾È½¤À
¡¡¶¶ËÜ¡¡ÆâÌÌ¤äÃç¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò
¡¡ÃçËó¡È¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤ÏÃçËóÈþ´õ¤¬¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤È´¶¼Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈþÍÆ¤Î»ñ³Ê¤Ê¤ÉÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡º´Æ£¡¡¼ê¤òÈ´¤«¤º¸¬µõ¤Ë°ìÊâ°ìÊâÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê£±£·¿Í¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò¶¯¤á¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ±¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤Þ¤¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê£±µé¡¢»ñÀ¸Æ²³Ø±àÇ§Äê¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¸¡Äê£±µé¡¢ÈþÍÆ»Õ¹ñ²È»ñ³Ê¤éÂ¿¿ô¤ÎÈþÍÆ·Ï»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
¡ù¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤«¡¡£²£°£°£²Ç¯£··î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡££Ô£Ï£Å£É£Ã¸ø³«¥Æ¥¹¥È£·£µ£°ÅÀ¼èÆÀ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢ÀäÂÐÌ£³Ð¤Ê¤É¡£
¡ù¤Ê¤«¤Þ¤¿¡¦¤ß¤¡¡£²£°£°£°Ç¯£±£²·î£²£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆÃµ»¤Ï¤±¤ó¶Ì¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¡£