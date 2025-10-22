「御上先生」生徒役女優、膝上ミニスカで美脚披露「スタイル良すぎ」「完璧」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の大塚萌香が10月20日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」19歳美人女優「とんでもなく可愛い」ミニスカ姿
俳優の葵わかなと神尾楓珠がW主演を務めるドラマ「すべての恋が終わるとしても」（毎週日曜よる10時15分〜／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に出演中の大塚は夜のお出かけショットを公開。
ネイビーにグレーの切り替えが入った長袖トップスにダークカラーの膝上ミニスカート、足元は白いソックスと厚底ローファーを合わせ、美しい脚が際立つコーディネートを披露している。また「久々に会ってでーとしてきた」と「Seventeen」モデルの葛西杏也菜との2ショットも公開している。
この投稿にファンからは「笑顔が最高」「スタイル良すぎ」「とんでもなく可愛い」「女神さま」「完璧」といったコメントが寄せられている。
同ドラマで生徒・綾瀬智花役を務めた大塚は、2005年5月17日生まれ、千葉県出身。2021年、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-向日葵編-」、「今日、好きになりました。-朝顔編-」の参加を機に注目を集め、以降は広告モデルや女優として活躍する。2025年は本作のほか、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢 噺〜」に亀菊役として登場しており、大河ドラマ初出演を果たした。（modelpress編集部）
