クマムシ佐藤大樹、22歳恋人の美脚ショット公開「スタイル良い」「相変わらずラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が10月20日、自身のInstagramを更新。交際中の恋人の地元でのデートショットに、反響が集まっている。
【写真】37歳芸人「彼女さんスタイル良い」15歳年下恋人の美脚披露
佐藤は「地元を案内してもらいました 食べ物は美味しいし景色も最高でめちゃくちゃ楽しかったです」と綴り、恋人の地元だという宮城県の仙台や松島でのデートショットを複数公開。恋人の顔はスタンプで隠されているものの、一緒に手作りしたこけしを前にした2ショットや車内での写真、恋人と並んで海を眺めているバックショットなどが投稿されており、革のジャケットにグリーンのミニ丈ボトムスを身に着けた恋人のスラリとした脚も、写真にとらえられている。
この投稿には「相変わらずラブラブ」「お洒落」「彼女さんスタイル良い」「幸せそう」「彼女案内のデート最高」などの反響が寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳芸人「彼女さんスタイル良い」15歳年下恋人の美脚披露
◆クマムシ佐藤大樹、地元デート中の恋人の美脚公開
佐藤は「地元を案内してもらいました 食べ物は美味しいし景色も最高でめちゃくちゃ楽しかったです」と綴り、恋人の地元だという宮城県の仙台や松島でのデートショットを複数公開。恋人の顔はスタンプで隠されているものの、一緒に手作りしたこけしを前にした2ショットや車内での写真、恋人と並んで海を眺めているバックショットなどが投稿されており、革のジャケットにグリーンのミニ丈ボトムスを身に着けた恋人のスラリとした脚も、写真にとらえられている。
◆クマムシ佐藤大樹の投稿に反響
この投稿には「相変わらずラブラブ」「お洒落」「彼女さんスタイル良い」「幸せそう」「彼女案内のデート最高」などの反響が寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】