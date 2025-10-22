『ばけばけ』“銀二郎”寛一郎、“トキ”高石あかりへの土下座謝罪＆提案にネット共感「二人で幸せになって」「いい人すぎる」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（第18回）が22日に放送され、トキ（高石）と再会した銀二郎（寛一郎）が謝罪と共に“ある提案”をすると、ネット上には「いい人すぎる」「おトキちゃんのことめっちゃ好きじゃん…」「二人で幸せになって」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 トキ（高石あかり）は東京で銀二郎（寛一郎）との時間を過ごす
銀二郎を探しに東京に来たトキは、彼と一緒に暮らす松江出身の帝大生・錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちにこれまでのいきさつを打ち明ける。
錦織たちがトキのことを気遣う中、下宿に銀二郎が戻ってくる。話をするために外へ出たトキと銀二郎。彼は東京で出会った錦織たちのことを語りつつ、松野家を出た時の心境について告げる。そして突然、その場で両膝をつくと「この通りだが！ 本当に…本当に…」と頭を下げる。
「やめてごしなさい！ あの…やめて！」と戸惑うトキに銀二郎は、松野家には帰れないと言いつつも、トキを愛する気持ちは変わらないと説明。一方のトキも両膝をついて謝罪し、また一緒に暮らしたいと語りかける。すると銀二郎は彼女の手を取りながら「二人じゃ駄目だろうか？ 東京で、二人で、夫婦二人で…暮らしませんか？」と提案するのだった。
答えが出せないトキだったが、ネット上には「やはり銀二郎さんは優しいな」「いい人すぎる」「おトキちゃんのことめっちゃ好きじゃん…」などの反響や「東京で二人暮らした方がいいよ」「史実とか構わないでもうおトキちゃんと銀二郎さん二人で幸せになってほしい」といった投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
