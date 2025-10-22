佐野海舟がレバークーゼン戦で見せたクリアが話題に

ドイツ1部マインツは現地時間10月18日にブンデスリーガ第7節でレバークーゼンと対戦。

日本代表MF佐野海舟が後半終了間際にゴールライン際でシュートを防ぐビッグプレーを披露し、「神クリア」「これは凄い」など注目を集めている。

開幕からまだ1勝しか挙げられていないマインツはレバークーゼンを相手に前半だけで3失点するなどこの日も苦戦を強いられた。後半にはPKで1点を返すも再び突き放され、さらなる追撃も1点にとどまり、3-4で敗れた。佐野は先発フル出場。MF川崎颯太はベンチ入りするも出番はなかった。マインツは勝ち点「4」のまま足踏みで、18チーム中16位となっている。

チームは低迷するなかで、佐野は確かな存在感を示した。3-4で迎えた後半アディショナルタイム3分、ボックス内まで攻め込まれ、あわや5失点目というピンチを迎えたが、MFアレックス・ガルシアのシュートをGKの背後でカバーに回りライン際でブロック。決定的な失点を防いでみせた。

佐野の好守に対しては、SNSで「まさにゴール前の壁」「神クリア」「これは凄い」「すばらしい！」「1点分の価値のあるディフェンス！」「まさに守備の芸術」などのコメントが寄せられていた。さらに「長谷部の後継者？」とかつてブンデスリーガで幾度となくこうしたカバーリングを見せた元日本代表キャプテンMF長谷部誠にその姿を重ねる声も上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）