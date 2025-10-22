テレ東の中根舞美アナ、佐久間宣行氏のコンサル能力の高さに感心「それいいかも！」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、10月21日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。佐久間宣行氏のコンサル能力の高さに「それいいかも！」「私にはないアプローチ！」と感心した。
番組冒頭、中根舞美アナが伊集院光と佐久間宣行氏に「聞いて欲しいというか、相談がある」と切り出し、中根アナが3姉妹の長女と両親の5人家族で、中根アナは小さい頃から犬を飼いたかったが、父が娘たちはあまり世話をしないだろうから自分が散歩をさせなければならない、だから嫌だと断られてきたという。
だが最近、父親が趣味で見ているYouTubeから子猫や子犬の声が聞こえたそうで、確かめてみたところ、父が動物のチャンネルを見ていると判明。中根アナが「もしかしたら今チャンスじゃない？ と思ってたたみかけたい」と相談した。
自身も娘を持つ佐久間氏が「絶対にあるのは娘3人が巣立ってきた、っていうのがデカい。今がチャンス。以前のようにベタベタはしてくれなくなってきている、しかもそれぞれのコミュニティ、長女（の中根アナ）は同期と遊びにばかり行き。もう巣立ったタイミングで慣れちゃうより、巣立って寂しいなって思うタイミングで『ペットがいると（娘との）対話が増えますよ』『娘とまた話すことが出来るかも？』これです。これをお母さんから言ってもらった方がいい。もう1個、強烈な手段として、中根さんが『帰るきっかけが欲しいんだよね』『毎週帰っちゃうかも』」と見事な回答をする。
中根アナは手を叩いて「すばらしい！」と驚き「それいいかも。私にはないアプローチでした」と感心した。
