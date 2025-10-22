¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡õÄãÅü¼Á¤ÊÍ¥½¨¿©ºà¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤¢¤ë¡ª¡×¹âÌîÆ¦Éå¤Î¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¹âÌîÆ¦Éå¤Î¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¹âÌîÆ¦Éå¤Î¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¥ì¥·¥Ô
¹âÌîÆ¦Éå¤Î¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¹âÌîÆ¦Éå¡¡2Ëç
ÆÚ¤Ò¤Æù¡¡50g
Ä¹¤Í¤®¡¡5cm
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ÊÒ·ªÊ´¡¡Å¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡Å¬ÎÌ
¿å¡¡50ml
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
ðùÎ³ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÁÇ¡¡¾¯¡¹
¹âÌîÆ¦Éå¤Î¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¹âÌîÆ¦Éå¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ê¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò»È¤¦¤ÈÁá¤¯Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡¡Ä¹¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
➂¡¡¿å¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¡¢ðùÎ³ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤¡¡¹âÌîÆ¦Éå¤Î¿åµ¤¤ò¤·¤Ü¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÂÞ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ü¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡ÆÚ¤Ò¤Æù¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¢±ö¤ò¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»Æù¤À¤Í¤òºî¤ë¡£¹âÌîÆ¦Éå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¤²¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±ü¤Þ¤ÇµÍ¤á¤ë¡£
¦¡¡É½ÌÌ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
§¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢Æù¤À¤Í¤ÎÉôÊ¬¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¹âÌîÆ¦Éå¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¨¡¡Æù¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ÅÝ¤·¤ÆÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
©¡¡Î¾ÌÌ¤¬¾Æ¤±¤¿¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¤«¤é¤á¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
ª¡¡¥Õ¥¿¤ò¼è¤Ã¤¿¤é»Ä¤Ã¤¿¼Ñ½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹âÌîÆ¦Éå¤ËµÛ¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£
¤ªÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹âÌîÆ¦Éå♡¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¼Ñ½Á¤ò¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¹¤¬ËþÂ´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¹âÌîÆ¦Éå¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª
¹âÌîÆ¦Éå¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼ÑÊª¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡ª
¸¶ºàÎÁ¤ÏÂçÆ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¬ËÉÙ¡£¤µ¤é¤ËÅ´¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤¹¤¬Äã¥«¥í¥ê¡¼¡¢ÄãÅü¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥Àºî¤ê¤ä·ò¹¯Åª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¶¯¤¤Ì£Êý¡£´¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
±£¤ì¤¿Í¥½¨¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÌîÆ¦Éå¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÑÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¹âÌîÆ¦Éå¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¹¤¬¤ë°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡