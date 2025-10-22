もうコレしか使いたくない！「タオルも一緒に携帯できる！」おでかけに便利な100均ホルダー
商品情報
商品名：カラビナ付ボトル、タオルキーホルダー（ベージュ、黒、グリーン）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
タオルも一緒に持ち運べて便利！ダイソーのペットボトルホルダーが凄い♡
おでかけの際にペットボトルを購入したとき、持ち運びに困ることがよくありますよね。ペットボトルケースを持ち歩くのもかさばるし、バッグの中に入れると水滴が付着して濡れるのが気になります。
そんな悩みを解消してくれるのが、よく100円ショップでも見かけるカラビナ付きのペットボトルホルダーですが、ダイソーでより便利に使える商品を発見しました！
それが、こちらの『カラビナ付ボトル、タオルキーホルダー（ベージュ、黒、グリーン）』。ベージュ、黒、グリーンの3色展開で、今回はベージュを選んでみました。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。
ペットボトルホルダーとしての使用方法は、一般的なホルダーと同じで簡単です。
ホルダーの穴が開いているほうに、ペットボトルの飲み口を差し込むだけでOKです。
このホルダーの最大の特徴は、タオルホルダーも付いているという点！
ペットボトルとタオルを一緒に持ち運ぶことができます。
タオルはホルダーの十字部分に通すだけで、しっかりホールドできます。
ペットボトルホルダー自体はよく見かけますが、タオルも一緒に携帯できるというのが便利！
意外とグリップ力が高く、歩いても、走っても外れる気配はありませんでした。
普段のおでかけやレジャー、アウトドア、ウォーキングなど、さまざまなシーンで活躍してくれること間違いなし。
小物をサッと取り出せる！ダイソーの『マルチケース（カラビナ付）』
同じく、ダイソーのカラビナ付きグッズ『マルチケース（カラビナ付）』も、便利でおすすめです！
こちらは小物の持ち運びに便利で、筆者も普段から愛用しています。
バッグの持ち手などに取り付けることで、すぐにアクセスできて快適です！
イヤホンやケーブルなどのガジェット類だけでなく、目薬やヘアクリップなどもひとまとめにできる優れもの。
メッシュポケットが付いているので、広がりやすい有線イヤホンなどがしっかり固定できますよ。
今回は、ダイソーで購入できる便利グッズをご紹介しました。気になるアイテムがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。