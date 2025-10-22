もうコレしか使いたくない！「タオルも一緒に携帯できる！」おでかけに便利な100均ホルダー

100円ショップでもよく見かける、カラビナ付きのペットボトルホルダー。なんと、ダイソーにタオルも一緒に携帯できるタイプが登場しました！必需品を一緒にまとめられるので、必要なときにサッと取り出せます。バッグ内を圧迫せず、バッグの容量が小さいときにも便利。アウトドアやウォーキングにもおすすめです！

商品情報

商品名：カラビナ付ボトル、タオルキーホルダー（ベージュ、黒、グリーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

タオルも一緒に持ち運べて便利！ダイソーのペットボトルホルダーが凄い♡

おでかけの際にペットボトルを購入したとき、持ち運びに困ることがよくありますよね。ペットボトルケースを持ち歩くのもかさばるし、バッグの中に入れると水滴が付着して濡れるのが気になります。

そんな悩みを解消してくれるのが、よく100円ショップでも見かけるカラビナ付きのペットボトルホルダーですが、ダイソーでより便利に使える商品を発見しました！

それが、こちらの『カラビナ付ボトル、タオルキーホルダー（ベージュ、黒、グリーン）』。ベージュ、黒、グリーンの3色展開で、今回はベージュを選んでみました。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。

ペットボトルホルダーとしての使用方法は、一般的なホルダーと同じで簡単です。

ホルダーの穴が開いているほうに、ペットボトルの飲み口を差し込むだけでOKです。

このホルダーの最大の特徴は、タオルホルダーも付いているという点！

ペットボトルとタオルを一緒に持ち運ぶことができます。

タオルはホルダーの十字部分に通すだけで、しっかりホールドできます。

ペットボトルホルダー自体はよく見かけますが、タオルも一緒に携帯できるというのが便利！

意外とグリップ力が高く、歩いても、走っても外れる気配はありませんでした。

普段のおでかけやレジャー、アウトドア、ウォーキングなど、さまざまなシーンで活躍してくれること間違いなし。

小物をサッと取り出せる！ダイソーの『マルチケース（カラビナ付）』

同じく、ダイソーのカラビナ付きグッズ『マルチケース（カラビナ付）』も、便利でおすすめです！

こちらは小物の持ち運びに便利で、筆者も普段から愛用しています。

バッグの持ち手などに取り付けることで、すぐにアクセスできて快適です！

イヤホンやケーブルなどのガジェット類だけでなく、目薬やヘアクリップなどもひとまとめにできる優れもの。

メッシュポケットが付いているので、広がりやすい有線イヤホンなどがしっかり固定できますよ。

今回は、ダイソーで購入できる便利グッズをご紹介しました。気になるアイテムがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。