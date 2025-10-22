東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」にて、クリスマスイベントを開催！

クリスマスシーズンに登場する宿泊プラン、クリスマスディナーなどを紹介していきます☆

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「2025 クリスマス企画」まとめ

クリスマスムードを盛り上げる宿泊プランやクリスマスディナーなどが登場する「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」

ホテルステイで、クリスマスシーズンだけの非日常を楽しめる企画です。

クリスマスルームステイ「Wish on a Star」

1名料金：2名1室17,500円〜 ※朝食付き

宿泊期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

URL：https://www.maihamahotel-firstresort.jp/room/

クリスマス気分を盛り上げるデコレーションをした客室を利用する宿泊プランが登場！

かわいらしいウェルカムリースが迎えてくれるお部屋は、「お城のサロン」をイメージしています。

お城のまわりに幻想的なスノーホワイトな景色が広がっています。

赤・緑・白の鮮やかなクリスマスカラーをベースに天井に舞う雪、夜空に輝く星の美しさに由来するシャンパンゴールドのイルミネーションや、

ポインセチアの花言葉である「幸運を祈る」気持ちに寄り添うようなあたたかみのあるキャンドルライトにより、華やかなきらめきに包まれます。

夜空に輝く無数の星の中から願いを叶えてくれる星を見つけるのも楽しみの一つです。

また、客室内にはクリスマスの記念撮影がより楽しくなるクリスマスならではのコスチュームが用意されています。

オールデイダイニング カリフォルニア「クリスマスディナー」

料金：クリスマスディナー 5,800円／キッズ・クリスマスディナー 3,500円

※キッズ・クリスマスディナーのご注文は、小学生（12歳）まで

期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木） 17:00〜22:00（L.O.21:30）

場所：オールデイダイニング カリフォルニア

URL：https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/christmas-dinner-2025/

クリスマスにぴったりの、心温まる特別なクリスマスディナーが登場。

お子さんの好きなメニューばかりが揃ったキッズ・クリスマスディナーも用意されます。

家族連れでも気軽にホテルディナーが楽しめるメニューです☆

オールデイダイニング カリフォルニア「クリスマスディナービュッフェ」

期間：2025年12月5日（金）〜14日（日）の金・土・日曜日、12月19日（金）〜25日（木）

時間：

・土曜日以外 17:00〜21:30（L.O.21:00）

・土曜日 入店時間 1）17:00 2）19:00（各100分制）

料金：

・12月5日（金）〜14日（日）の金・土・日曜日：大人7,000円 4歳〜12歳3,500円 ソフトドリンクバー込

・12月19日（金）〜25日（木）：大人7,800円 4歳〜12歳3,900円 ソフトドリンクバー込

場所：オールデイダイニング カリフォルニア

URL：https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/christmas-dinner-buffet-2025/

50種類以上のメニューが食べ放題の「クリスマスディナービュッフェ」も登場！

お肉料理や魚介料理など、多彩なメニューが楽しめます。

クリスマス気分を上げてくれるかわいいスイーツに注目です☆

世界3大珍味も楽しめる50種類以上のメニュー！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「クリスマスディナービュッフェ」 世界3大珍味も楽しめる50種類以上のメニュー！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「クリスマスディナービュッフェ」 続きを見る

スカイレストラン サンセット「クリスマスプレミアムディナー」

料金：18,000円

期間：2025年12月23日（火）〜12月25日（木） 17：00〜21：30（L.O.20：00）

※12月18日（木）までに予約

場所：スカイレストラン サンセット

URL：https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/sunset-christmas-premium-dinner-2025/

スカイレストラン サンセットにて、3日間限定のプレミアムディナーを実施。

東京ベイとパークを一望できるホテル最上階のレストランで、シェフが趣向を凝らした特別なディナーを楽しめます。

特別なクリスマスを過ごしたい方にぴったりです☆

リッチな気分で楽しめる、ホテルでのクリスマスイベント！

「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」の2025年クリスマス宿泊プラン＆ディナーの紹介でした☆

※写真はイメージです

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

