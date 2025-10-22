人生を豊かにする「学び方のヒント」も！セルバ出版 書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』
セルバ出版より、新刊書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』が2025年10月22日に発売されました。
現役教員である著者が、多くの学生に知ってほしい「本当の勉強法」を伝える一冊です。
学生生活だけでなく、その後の人生を豊かにする「学び方のヒント」が詰まっています。
「なぜ、学びが続かないのか？」という問いから始まる本書。
正しい学び方を知ることで、学生生活を終えた後も、自分の人生をより豊かに、主体的に変えていくことができる「一生の財産」となる考え方を提案します。
自律的な学習者になるためのマインドセット、習慣化、集中力の高め方、具体的な学習法まで、幅広く解説された実用書です！
著者 尹 龍貴氏 コメント
教員として働く著者が多くの学生に知ってほしい、本当の勉強法をお伝えする。
正しい学び方を知れば、学生生活を終えた後も、自分の人生をより豊かに、主体的に変えていくことができ、一生の財産となる。
多くの学生が本書を通じて、一生役に立つ「学び方のヒント」を少しでもつかんでくれたら嬉しく思う。
書籍内容 (目次抜粋)
■Introduction 自律的学習者って何？ - なぜ、学びが続かないのか
■Chapter 1 マインドセット - モチベーションとメンタリティー
■Chapter 2 習慣化 - オリジナル・ルーティン
■Chapter 3 集中 - 時間を最大化
■Chapter 4 学習法 - 学び方を学ぶ
著者紹介：尹 龍貴(ゆん たつき)氏
三田国際科学学園中学校・高等学校 英語科教諭(現役)
英語コーチング協会認定英語コーチ、イングランドサッカー協会認定指導者
学習コンサルタントAoba Learning Base代表(2026年設立予定)
1988年、埼玉県さいたま市生まれ。
University of York(イギリス・ヨーク大学)大学院修士課程修了。
2016年より三田国際科学学園中学校・高等学校に赴任し、全学年を担当。
従来の指導法にとらわれず、生徒一人ひとりの自律性を育てる教育を追求し、自律的学習者の育成を目指しています。
「生徒とともに学び、ともに成長する教師」であることを信条としています。
書籍概要
タイトル：『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』
著者：尹 龍貴(ゆん たつき)
価格：1,700円(税別)
発売日：2025年10月22日
ページ数：240ページ
仕様：四六判
ISBN：ISBN-978-486367-9993
発行元：セルバ出版
マインドセットの変え方から具体的な学習テクニックまで、自律的な学びを実現するためのエッセンスが凝縮されています。
学生はもちろん、学び続けたい社会人にとっても、新たな気づきを与えてくれる一冊です。
一生使える「本当の学び方」を、この本で手に入れてみませんか。
