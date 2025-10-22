人生を豊かにする「学び方のヒント」も！セルバ出版 書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方　自律的な学習者への第一歩』

セルバ出版より、新刊書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』が2025年10月22日に発売されました。

現役教員である著者が、多くの学生に知ってほしい「本当の勉強法」を伝える一冊です。

学生生活だけでなく、その後の人生を豊かにする「学び方のヒント」が詰まっています。

セルバ出版 書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』

「なぜ、学びが続かないのか？」という問いから始まる本書。

正しい学び方を知ることで、学生生活を終えた後も、自分の人生をより豊かに、主体的に変えていくことができる「一生の財産」となる考え方を提案します。

自律的な学習者になるためのマインドセット、習慣化、集中力の高め方、具体的な学習法まで、幅広く解説された実用書です！

著者 尹 龍貴氏 コメント

書籍内容 (目次抜粋)

■Introduction 自律的学習者って何？ - なぜ、学びが続かないのか

■Chapter 1 マインドセット - モチベーションとメンタリティー

■Chapter 2 習慣化 - オリジナル・ルーティン

■Chapter 3 集中 - 時間を最大化

■Chapter 4 学習法 - 学び方を学ぶ

著者紹介：尹 龍貴(ゆん たつき)氏

三田国際科学学園中学校・高等学校 英語科教諭(現役)

英語コーチング協会認定英語コーチ、イングランドサッカー協会認定指導者

学習コンサルタントAoba Learning Base代表(2026年設立予定)

1988年、埼玉県さいたま市生まれ。

University of York(イギリス・ヨーク大学)大学院修士課程修了。

2016年より三田国際科学学園中学校・高等学校に赴任し、全学年を担当。

従来の指導法にとらわれず、生徒一人ひとりの自律性を育てる教育を追求し、自律的学習者の育成を目指しています。

「生徒とともに学び、ともに成長する教師」であることを信条としています。

書籍概要

タイトル：『ずっと知らなかった、本当の学び方 自律的な学習者への第一歩』

著者：尹 龍貴(ゆん たつき)

価格：1,700円(税別)

発売日：2025年10月22日

ページ数：240ページ

仕様：四六判

ISBN：ISBN-978-486367-9993

発行元：セルバ出版

マインドセットの変え方から具体的な学習テクニックまで、自律的な学びを実現するためのエッセンスが凝縮されています。

学生はもちろん、学び続けたい社会人にとっても、新たな気づきを与えてくれる一冊です。

一生使える「本当の学び方」を、この本で手に入れてみませんか。

