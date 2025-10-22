3つをまとめて持ち運べる！ありそうでなかった100均詰め替えボトル
商品情報
商品名：トラベルボトル 3in1
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：5.3×5.3×10.5cm
販売ショップ：セリア
3つのボトルをまとめてスマートに持ち運べる！セリアの『トラベルボトル 3in1』
詰替えボトルの種類が豊富なセリア。携帯に便利なサイズの商品だけでなく、アイディア満載な商品も多数揃っています。
今回はそんなセリアで見つけて、気になって購入した『トラベルボトル 3in1』をご紹介します。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に陳列されていました。
こちらの詰め替えボトル、普通の商品とは一味違う特徴があります。
底面を見ると、不思議な溝がありますね…！
実は、1つのボトルではなく、3つのボトルに分かれているんです！
土台に収納して形を保てるので、スマートに持ち運ぶことができます。
化粧水、乳液、ボディローションなどのスキンケアアイテムを入れても良し、シャンプー、リンス、ボディーソープなどの入浴アイテムをまとめても良し。
ボトルにナンバリングがされているので、ラベルシールなどを貼る手間も省けます。
ポンプボトルなら詰め替えが簡単◎サラサラしたコスメに最適！
詰め替え口は小さめの作りです。
小さいですが、ポンプボトルタイプのコスメやシャンプーであれば、漏斗なしでも詰め替えることが可能です。
本体が硬めなので、押してもあまり凹みません。
また、中栓は穴が小さめなので粘度が高いコスメというよりは、ある程度サラサラした流動性があるコスメを入れるほうが向いていると思います。
今回は、セリアで見つけた『トラベルボトル 3in1』をご紹介しました。
こういった詰め替えボトルは他の100均で見かけたことがありませんが、意外と便利で驚きました！もっとさまざまなサイズで展開してほしいなと思うほど、お気に入りです。
セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。