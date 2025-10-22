堂島ロールやミルクレープ、生ドーナツも！アトレ吉祥寺 クリームスイーツ特別催事《クリームにおぼれて》
株式会社アトレが運営するアトレ吉祥寺にて、クリームスイーツに特化した特別催事《クリームにおぼれて》が2025年10月27日(月)から11月9日(日)まで初開催されます。
リブランディング後初出店となる「ランメイシャスイーツファクトリー」をはじめ、アトレ吉祥寺が厳選した6つのクリームスイーツショップが一堂に会します。
甘いものが恋しくなる秋にぴったりの、心ときめくイベントです！
アトレ吉祥寺 クリームスイーツ特別催事《クリームにおぼれて》
開催期間：2025年10月27日(月)〜11月9日(日)
開催場所：アトレ吉祥寺 本館2F POP UP SPACE
営業時間：10:00〜21:00 ※初日11:00 OPEN、最終日19:00 CLOSE
甘いものが無性に食べたくなる秋に、とろけるほど心を満たす特別なイベントがアトレ吉祥寺で幕を開けます。
アトレ吉祥寺が新たにお届けするテーマ型催事の第一弾、《クリームにおぼれて》
ロールケーキ、ミルクレープ、生ドーナツ、クリーム大福まで、王道から個性派まで多彩なラインナップの『クリームスイーツ』が目白押しです☆
ランメイシャスイーツファクトリー (卵スイーツ) ★リブランディング後初出店
「卵明舎」が卵の一番近くからお届けするエッグスイーツブランドが、リブランディング後初出店！
濃厚で旨みのあふれる自社ブランド高級卵『磨宝卵ゴールド』を使用したスイーツが並びます。
代表商品「オムレット」では、卵の旨みが凝縮されたカスタードにバタークリームを合わせた特製クリームとのマリアージュを楽しめます。
カサネオ (ミルクレープ)
1988年にシェフが発明した元祖「ミルクレープ」の専門店。
向こうが透けるほど薄いクレープと、北海道産純生クリームを使用したミルクリームを丁寧に重ねた、まねできない口どけが魅力です。
一度食べたら忘れられない、繊細な味わいを提供します。
パティスリー モンシェール (堂島ロール)
北海道産牛乳を主に使用したオリジナルクリームで作る「堂島ロール」で知られるパティスリー。
創業以来変わらない素材と製法へのこだわりで、日々“笑顔”と“ときめき”を届けています。
信頼あるお菓子が揃います。
笑 mina Donuts（エミナドーナツ） (生ドーナツ)
北海道産の小麦・牛乳・生クリームを使用した生地が特徴の生ドーナツ専門店。
中に詰まった生クリームは乳脂肪47％の高純度でコクのある味わいです。
しっとり・もちもち食感のドーナツは、食べた人を笑顔にします。
MOCHI CREAM（モチクリーム） (クリーム大福)
もち米粉を使用し、つきたてのお餅のような柔らかい食感を追求したクリーム大福。
和と洋の様々なフレーバーの餡やクリーム、ソースをやわらかいおもちで包んだ神戸生まれのスイーツです。
フルーツを贅沢に使ったものなど、多彩な味わいが楽しめます。冷凍保存も可能です。
Berrycoco（ベリーココ） (フルーツスイーツ)
山梨のフルーツ農園直送の新鮮なフルーツを使用したフルーツスイーツ専門店。
自慢のこだわり配合生クリームと旬のフルーツが織りなすハーモニーを、フルーツサンドやケーキで楽しめます。
見た目も華やかなスイーツが揃います。
しっとり生地のロールケーキ、繊細なミルクレープ、とろける生ドーナツ、和テイストのクリーム大福、フルーツたっぷりのスイーツまで。
アトレ吉祥寺がクリーム一色に染まる2週間！
自分へのご褒美や手土産に、お気に入りのクリームスイーツを見つけてみてはいかがでしょうか。
アトレ吉祥寺で開催されるクリームスイーツ特別催事《クリームにおぼれて》の紹介でした。
