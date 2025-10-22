展示会出展費用などを助成！東京都中小企業振興公社「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」説明ウェビナー

公益財団法人 東京都中小企業振興公社が、都内の中小企業者等を対象とした「令和7年度 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」に関するウェビナーを開催します。

開催日は2025年11月11日(火)で、助成制度の内容や申請のポイントについて詳しく解説されます。

助成事業の申請は2025年11月28日(金)まで受け付けています。

東京都中小企業振興公社「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」説明ウェビナー

シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓を目指す都内中小企業者等にとって、展示会出展費用や販促経費の一部が助成される本事業は大きなチャンス！

しかし、「助成金の仕組みがわかりにくい」「申請書類の作成が難しい」といった悩みも少なくありません。

本ウェビナーでは、そんな悩みを解決し、助成金活用への第一歩をサポートします☆

ウェビナー概要

日時：2025年11月11日(火) 14:00〜15:00

受講方法：ライブ配信 (Zoomウェビナー)

※事前申し込み不要。開催当日に公社HPに公開されるZoom URLから参加。

プログラム：

(1) 「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」とは？

(2) 「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」申請について

(3) 質疑応答 (Q＆A機能にて質問受付)

受講準備：事前に公社HPにて、「募集要項」「電子申請マニュアル」「申請書別紙」のダウンロードが必要です。

公社HP： https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/senior-hanro/index.html

ウェビナーでは、助成事業の概要から申請方法、注意点までを分かりやすく解説。

質疑応答の時間も設けられており、疑問点を直接解消することができます。

自社製品の販路拡大を目指す企業にとって必見の内容です！

シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業 概要

助成限度額：150万円

助成率：2/3以内

対象展示会：国内展示会、海外展示会、オンライン展示会

助成対象経費：

(1) 展示会等参加費(出展小間料、資材費、輸送費)

(2) EC出店初期登録料

(3) サイト制作・改修費

(4) 販売促進費(印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費)

※(1)〜(3)のいずれか1つでも申請可能。「販売促進費」のみの申請はできません。

助成対象期間：2026年2月1日から2027年2月28日まで(1年1カ月以内)

本助成事業は、福祉用具、アクティブシニア向け製品・サービス、ユニバーサルデザイン製品、パラスポーツ製品等の販路開拓を支援するものです。

一度の申請で複数の展示会(海外・オンライン含む)が対象となり、出展小間料に加え、資材費や輸送費なども助成対象となる点が魅力です。

さらに、展示会出展経費だけでなく、製品の販路開拓に必要な販促経費（印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費、サイト制作・改修費、EC出店初期登録料）も対象となります。

申請は電子申請システム「Jグランツ」に対応しています。

申請要件

2025年10月31日時点で「商品化が完了し販売できる状態にある自社の製品」であることが基本要件です。

加えて、都内の中小企業者(法人・個人事業者)、中小企業団体、特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人のいずれかに該当する必要があります。

※詳しくは、公社HPの募集要項をご確認ください。

申請スケジュール

エントリー(公社HP)：2025年10月6日〜11月28日

電子申請(Jグランツ)：2025年11月10日〜11月28日

書類審査：2025年12月〜2026年1月

助成対象者の決定：2026年1月末

申請エントリーは公社HPから行います。

助成事業の詳細や申請手順についても、公社HPをご参照ください。

公社HP： https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/senior-hanro/index.html

展示会への出展や製品専用HPの開設、海外展開など、販路拡大の大きな後押しとなる助成事業。

まずはウェビナーに参加して、制度の理解を深め、申請に向けた準備を始めてみてはいかがでしょうか。

自社製品をより多くの人に届けるための絶好の機会です！

公益財団法人 東京都中小企業振興公社による「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」説明ウェビナー開催のお知らせでした。

