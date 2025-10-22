“Do for Others”の実践！明治学院大学ボランティアセンター「第6回明治学院大学ボランティア大賞」

明治学院大学ボランティアセンターは、2025年11月8日(土)に「第6回明治学院大学ボランティア大賞」を開催します。

当日は、書類審査を通過した学生6名によるプレゼンテーションが行われ、受賞者が決定されます。

明治学院大学の教育理念“Do for Others(他者への貢献)”を体現する学生たちの活動成果が発表される注目のイベントです。

「明治学院大学ボランティア大賞」は、本学の教育理念“Do for Others”の具現化を目的としています。

学びを深めながら、社会課題に向き合いボランティアに積極的に取り組む学生たちの優れた活動を表彰するものです。

学びと実践の双方で優れた成果を上げた活動を「ボランティア大賞」(1名)、「審査員特別賞」(1名)、「奨励賞」として選出します。

例年、多くの学生が参加し、ボランティア活動で得た力や想いを発信することで、明治学院大学の“ボランティアの力”を示しています！

第6回明治学院大学ボランティア大賞 開催概要

日時：2025年11月8日(土) 9時30分開始

会場：明治学院大学 白金キャンパス 本館1101教室

アクセス：https://www.meijigakuin.ac.jp/access/

参加方法：申し込み不要

※取材をご希望の場合は事前に広報課までご連絡ください。

どなたでもご参加いただけます。

学生たちの熱意あふれるプレゼンテーションをぜひ会場でご覧ください。

スケジュール

9時30分〜11時20分 プレゼンテーション

11時20分〜11時50分 感想共有、夏季能登半島地震復興支援ボランティア報告

13時00分〜13時15分 表彰式

午前中に学生によるプレゼンテーションとボランティア報告が行われ、午後には表彰式が実施されます。

発表テーマ(発表順)、発表学生

(1)善い活動とは何か：文学部英文学科4年

(2)教育現場の人手不足が子どもに及ぼす影響―特別支援学級での学習支援を通して―：社会学部社会福祉学科3年

(3)体験の価値を子どもたちへ ―教育と経営の学びを生かして―：心理学部教育発達学科2年

(4)積み重ねた行動と学びを形に―人と人とをつなぐ私の実践―：心理学部教育発達学科3年

(5)多文化共生社会を目指して〜国際寮での活動と実践〜：経済学部経済学科3年

(6)「Do for Others」の主体としてのボランティア―ボランティアだからできること、私だからできたこと―：心理学部心理学科3年

書類審査を通過した6名の学生が、それぞれの活動テーマについて発表します。

斬新な発想力と旺盛な行動力、そして冷静な思考力に基づいた「他者と共にあろうとする意志」の実践成果に注目です☆

明治学院大学について

創設者は“ヘボン式ローマ字”の考案などで知られるヘボン博士。

建学の精神「キリスト教による人格教育」と学問の自由を基礎とし、“Do for Others(他者への貢献)”を教育理念としています。

近年では情報数理学部の開設やMG箱根駅伝2028プロジェクトなど、新たな取り組みも進めています。

学生たちがボランティア活動を通じて得た学びや気づき、そして社会への熱い想いを共有する場。

明治学院大学の教育理念“Do for Others”がどのように実践されているかを知る貴重な機会です！

明治学院大学で開催される「第6回明治学院大学ボランティア大賞」の紹介でした。

