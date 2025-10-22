爆笑問題の太田光（60）が21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」で、大河俳優になったことをアピールした。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演が明らかになった太田。この日も開口一番、「大河で忙しくてね、ほんとに…」と役者モードで、「全然でしょ」と田中裕二にツッコまれた。

次週登場のため、「オンエアになってないもんだから、まだ言えないことがね…」と残念そう。「台本とかメールでちょちょいと送ってもらえるかと思ったら、取りに来てくださいみたいな感じで。大河（の内容）ってトップシークレットだから、とにかく情報漏洩に気を付けなきゃいけない」などと内情を説明し、「役どころもあんまり言えないんだけど…坂本龍馬なんだよね」とデタラメトークで笑わせた。

約1カ月前に出演が決まったというが、NHKに向かう際には、妻で事務所・タイタン社長の太田光代氏から「ちょっと…。ちゃんとやってね。現場で変なことしないで。あの人たちは真面目に作ってる人たちだから。空気読んでね。分かるね？あなたと違うの、あの人たちは」と釘を刺されたと明かした。

「俺も“分かってます”と。空気読もうと一生懸命してるわけだよ。ところがサンジャポが浮き足立っちゃってるからさあ」と、爆笑問題がMCを務めるTBS系情報番組「サンデージャポン」の名を挙げた。「あいつらが喜んじゃって。この間も“最後に『太田光が大河俳優に！』ってモニターに出しますから、どういう経緯かを言ってください”って言うんだけど、俺ちょっと社長からも釘さされてるし、あんまり情報漏らすなって言われてるし中身についてはあんまり言えないよ？って」と攻防があったことを回想。「“あ〜そうですか…。でもちらっとでもいいんで…サンジャポのスタッフルームは大騒ぎになってます”って。ありがたいよ、俺としては。でもTBSだよね？って」と大笑いした。

サンジャポのスタッフが、大河の衣装合わせで多忙な太田のためにNHKまで打ち合わせに来た話や、その後の衣装合わせ時に主演・横浜流星が顔を見せたことを得意げに話した。

「おお！横須賀！っつって。“横浜です”って。後ろに立って、俺がズラを合わせるのをニコニコしながら見てて“ありがとうございます、今回は”って。“いやいや、こちらこそ。やっぱ男だねえ、横須賀は”“横浜です”“約束守るね、オマエ、コノヤロー”なんて言って」と、以前に横浜に会った時に太田が大河に出演させろと頼んでいたようで、実現したことを感謝。太田が映画「国宝」を褒めると、横浜が丁寧に感謝したことを回想。また、そんな絶好調の横浜に「自分が一番だと思ってんだろうな！」「モテてるだろうな！」などと仕掛けると、「そんなことないです」「そんな時間ないです」とにこやかに返してきたことなども明かしていた。