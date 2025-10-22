これ200円って…本気出しすぎ！雑貨屋で千円以上しそう！おしゃれな100均フレーム
ダイソーで見つけたフォトフレームが、100均とは思えないクオリティの高さ♡雑貨屋さんで1,000円以上はしそうなデザインなのに、220円（税込）で驚きました！トレンド感たっぷりな、凹凸感のあるアルミ素材でおしゃれな雰囲気。背板も取り外しやすく、使い心地抜群です！縦・横両方の向きで飾れて便利ですよ。
雑貨屋さんレベルのクオリティ♡ダイソーでおしゃれなフォトフレームを発見！
さまざまなフォトフレームが販売されているダイソーで、気になる商品を見つけました。
それが、こちらの『アルミフォトフレーム（シルバーカラー、L判）』。アルミ素材が使用された、凝ったデザインのフォトフレームです。
価格は220円（税込）とお手頃！雑貨屋さんなどで1,000円以上で販売されていてもおかしくないデザインなので驚きました！
フレーム部分はトレンド感たっぷりなぼこぼことした質感で、よりおしゃれさを感じます♡
しっかりと重みもあり、チープさを感じません。
アルミ素材を使ったスタイリッシュなデザインのフレームが、ダイソーで220円で購入できるのは正直凄いです！
写真の入れ替えが簡単なのも嬉しいポイント。
スライド式なので爪などを傷つける心配もなく、とても使いやすいです。
200円とは思えない凝ったデザインでインテリア映え抜群！
個性はありますがシンプルなので、どんなインテリアにも合わせやすいです。
爽やかなシルバーカラーで、モード、ナチュラル、エレガント…さまざまなテイストのお部屋に馴染んでくれます。
収納可能な用紙のサイズは、89mm×127mmとなっています。
ちなみに、縦だけでなく横向きでも使えて便利です！
今回はダイソーの『アルミフォトフレーム（シルバーカラー、L判）』をご紹介しました。
100円ショップで販売されているフレームということを忘れてしまうくらい、おしゃれで使いやすいアイテムでした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。