水上恒司、ミニランウェイでウォーキング披露も本音 モデル歩きは「諦めました」
俳優の水上恒司、生見愛瑠が22日、都内で行われた洋服の青山『スーツスクエア』新商品発表会に参加した。
【動画】水上恒司＆生見愛瑠、互いをリスペクト「芸能人ってすごい！」
会場にはミニランウェイが設置。スーツを身にまといランウェイをかっ歩した。生見はモデルらしく美麗なウォーキングを披露し、水上は少し気恥ずかしそうな一幕も。水上は「生見さんのランウェイを見たら、もっとちゃんとしないといけないんだなと反省した。僕は野球をやっていたからか骨盤が開いておりまして。モデル歩きができないんです。無意識だと開いちゃうので諦めました！」と本音をぶっちゃけて笑いを誘っていた。
2人は新キャラクターを務め、水上と生見が出演するCMが23日から全国で放映される。
【動画】水上恒司＆生見愛瑠、互いをリスペクト「芸能人ってすごい！」
会場にはミニランウェイが設置。スーツを身にまといランウェイをかっ歩した。生見はモデルらしく美麗なウォーキングを披露し、水上は少し気恥ずかしそうな一幕も。水上は「生見さんのランウェイを見たら、もっとちゃんとしないといけないんだなと反省した。僕は野球をやっていたからか骨盤が開いておりまして。モデル歩きができないんです。無意識だと開いちゃうので諦めました！」と本音をぶっちゃけて笑いを誘っていた。
2人は新キャラクターを務め、水上と生見が出演するCMが23日から全国で放映される。