フリーアナウンサーの垣花正（53）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）が22日に放送された。

この日は参議院議員の泉房穂氏、ジャーナリストの須田慎一郎氏らをゲストに迎え、「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに放送された。

そんな中、番組冒頭、「昨日、日本の憲政史上初の女性総理大臣が誕生した日です。自民党の高市早苗さんが総理に就任ということで、さっそく、高市早苗さんを2人にちょっと味わっていただこうというと」と切り出した垣花アナ。国会の売店で販売されるおなじみの総理大臣をモデルにしたせんべいや紅白まんじゅうだが、高市早苗新総理誕生を祝う「さなえちゃん瓦煎餅」「さなえちゃん紅白まんじゅう」を持ち出した。

須田氏が「意味がわからない。具体的に説明してよ」と指摘すると、垣花アナは「これね、昨日、国民民主党幹事長の榛葉賀津也さんがニッポン放送で番組をパーソナリティーとして担当しまして。榛葉さんもよりによって昨日生放送ってのはすごいですよね。その榛葉さんが国会で『さなえちゃん瓦煎餅』と『さなえちゃん紅白まんじゅう』を売店で買ってきてくださったんですよ、僕にお土産で」と説明。「で、売店の方に“国会議員の方でこれを買われたのは、あなたが一番最初です”って言われたんですって」とまさかの人物が一番乗りだったことを明かした。

垣花アナは「早くないですか、できるの。凄いですよね」と驚き。須田氏も「早いな。どうやって印刷するんだろう。あらかじめ準備してんのかな」としつつも「ちょっと絵、若すぎない？高市さん」とツッコミ。

実際に開けると、垣花アナは「せんべい1枚1枚に高市早苗さんがプリントされている。ああ、凄いな。似てます。しかも、ちゃんとおっしゃったことを踏襲したかのように“日本列島を強く、豊かに”。まあまあ、よくおっしゃってることなんでしょうが。紅白まんじゅうは普通の紅白まんじゅうですね」と感心しきり。須田氏は「それ眉毛も細いからこれ総裁選バージョンだね、これね」とイジった。